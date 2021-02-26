"Центрэнерго" в 2020 году получило прибыль в 50 миллионов

В 2020 году ПАО "Центрэнерго" удалось получить прибыль в 50 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

"2020 год "Центрэнерго" завершило с прибылью более 50 млн грн, против 2 млрд грн убытка в 2019 году", – уточнили во ФГИ.

Ранее сообщалось, что 26 февраля Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго". Инициатором назначения выступил ФГИ.

Напомним, в конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил гендиректором "Центрэнерго" Александра Корчинского, который сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко. При этом Потапенко остался работать в правлении госкомпании.

После смены менеджмента энергокомпания продолжила заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"