БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
660 відвідувачів онлайн
Новини ФінансиКорпоративні відносини
68 176 30
Дубілет (57) Приватбанк (1691) Monobank (50) Офіс Генпрокурора (396)

Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка"

Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини

Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу

Соучредители компании "Финтех Бэнд", которая совместно с "Универсал Банком" Сергея Тигипко развивает проект Monobank, – Александр Дубилет и Владимир Яценко – 23 февраля вышли из состава бенефициарных собственников компании.

Об этом свидетельствуют данные из реестра юридических лиц Министерства юстиции, обратила внимание Liga.net.

Новыми бенефициарами стали Алексей Дубилет и Евгения Кривенко, смена произошла 23 февраля, следует из данных информационной системы Contragent. Им перешли доли Александра Дубилета и Владимира Яценко – 33,74% и 17,18% соответственно.

Другие бенефициары сохранили свое участие в "Финтех Бэнд": Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Людмиле Шмальченко принадлежит по 17,18%, Вадиму Ковалеву – 4,91%.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским основали компанию Fintech Band, запустившей проект monobank.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Liga.net


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+10
Чуть запахло жареным, и финансовые воротилы встали на лыжи как мелкие карманники.
Что ж, им есть с чем бежать, и куда.
Пока есть...
показати весь коментар
26.02.2021 14:46
+7
Я когда узнал откуда у дубилета взялись деньги на монобанк, в тот же день распрощался с этой говноконторой.
показати весь коментар
26.02.2021 15:38
+4
А ЧЕГО НИ КТО НЕ ГОВОРИТ ПРО ОЩАДБАНК И ВКЛАДЫ ЛЮДЕЙ В СССР !?
показати весь коментар
27.02.2021 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно бы понимать настоящие мотивы :
хотят уберечь долю в фирме от взыскания либо переживают, что репутационный удар по акционерам может подорвать проект монобанка . . .

Жаль, миелафон ещё не придумали. А в детском фильме "Гостья из будущего" так здорово было чужие мысли почитать без насилия над соответствующим организмом Правда, право на приватность пострадало бы жёстко, но . . .
показати весь коментар
26.02.2021 14:39 Відповісти
Ну там в будущєм коммуністіческом есесесрє плохіє мьіслі запрєщєньі коммуністіческім комнадзором.
показати весь коментар
27.02.2021 16:01 Відповісти
ВСЕ ТВАРИ , БИЗНЕСМЕНЫ ГНИЛЫЕ
показати весь коментар
28.02.2021 03:48 Відповісти
Да ладно. Чего так грубо? Нормально все.
показати весь коментар
01.03.2021 10:04 Відповісти
Чуть запахло жареным, и финансовые воротилы встали на лыжи как мелкие карманники.
Что ж, им есть с чем бежать, и куда.
Пока есть...
показати весь коментар
26.02.2021 14:46 Відповісти
ммм тоже пытались пропихнуть, как не имеющий аналогов финансовый инструмент, но это не значит что там все честно и порядочно
показати весь коментар
26.02.2021 14:50 Відповісти
Я когда узнал откуда у дубилета взялись деньги на монобанк, в тот же день распрощался с этой говноконторой.
показати весь коментар
26.02.2021 15:38 Відповісти
Схоже що ми напередодні грандіозного шухєра. ))
показати весь коментар
26.02.2021 18:00 Відповісти
Шухер почався!
Напевне і з віртуального монобанку кошти теж повиходили Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 5010
показати весь коментар
26.02.2021 18:13 Відповісти
Для того це МоМоМо і створили
показати весь коментар
26.02.2021 18:45 Відповісти
Обратите внимание - в приложении "Монобанк" пропал кешбэк! Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1648
Если взять 3 млн активных пользлвателей да хотя бы по 50 грн. это 150 млн грн или 5,357 млн долларов! Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 5248 Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1648
показати весь коментар
27.02.2021 00:07 Відповісти
И да, по тексту статьи - а куда пропал из учредителей Дима "молодое лицо" Дубилет? Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 7991
показати весь коментар
27.02.2021 00:11 Відповісти
Я в моно много денег не держу. Однако и не закрываю карту. Для оплаты комуналки и прочих платежей ему пока нет равных.
показати весь коментар
27.02.2021 08:16 Відповісти
а где у нас можно много держать?
показати весь коментар
27.02.2021 12:39 Відповісти
Не знаю, у меня такой проблемы нет
показати весь коментар
27.02.2021 12:55 Відповісти
Ну так правильно,проблемы нет,потом что много денег нет.
показати весь коментар
27.02.2021 18:47 Відповісти
ту какоето іскажение реальності.. после врученія повесток оні вишлі із правленія....а потом оні находятся за кордоном...бенедіктова ти може і ідіотка но ми не...разве сама вивезла...
показати весь коментар
27.02.2021 09:33 Відповісти
Так в них пряма лінія з ОП,так як і з Медведчуком РНБО рішення прийняло на нібито "таємній" нараді а його літаки миттю опинилися у Швейцарії що б не заарештували.
показати весь коментар
27.02.2021 09:48 Відповісти
А ЧЕГО НИ КТО НЕ ГОВОРИТ ПРО ОЩАДБАНК И ВКЛАДЫ ЛЮДЕЙ В СССР !?
показати весь коментар
27.02.2021 10:04 Відповісти
ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ЧТОБЫ РОССИЮ НАГНУТЬ !!!
показати весь коментар
27.02.2021 10:05 Відповісти
Вместо олигархов надо былро людям раздать предприятия и землю, чтобы отдать долг по вкладам, пока не отдали вклады Сбербанка СССР эта страна Проклята !
показати весь коментар
27.02.2021 11:05 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СВЯТАЯ !!!
показати весь коментар
27.02.2021 11:50 Відповісти
Роздали вже, паї земельні, і що? Люди успішно все завалили, виробництвом займаються агрохолдинги. Це "насєлєніє" - БЕЗНАДІЙНЕ!
Пи.Си. Живу в селі, знаю, що кажу.
показати весь коментар
28.02.2021 15:43 Відповісти
под шумок бенядиктова моно отжимает
показати весь коментар
27.02.2021 21:15 Відповісти
Этот Дубилет
Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6000

отец этого Дубилета, который посчитал, что нас уже 37 миллионов.
Сооснователи Monobank вышли из состава собственников после вручения подозрений по делу "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 4107
показати весь коментар
28.02.2021 09:53 Відповісти
раджу українським ютуберам і тік-токерам ще агресивніше рекламувати цю гнилу монобанку... ви ж розумні, еге ж? ще й патрійоти...
показати весь коментар
28.02.2021 11:47 Відповісти
 
 