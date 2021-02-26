В Офисе Зеленского надеются получить транш от МВФ до лета

Украина рассчитывает, что сможет достигнуть договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) относительно предоставления нового транша кредита уже до начала лета.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает ВВС Украина.

"Нам нужны деньги для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета", – сказал Милованов.

По его словам, часть своих обязательств, которые являются условиями предоставления нового транша, Украина еще должна выполнить.

"Достаточно много (обязательств – ред.). Есть, например, проблемы с Высшим советом правосудия. Есть проблемы с НАБУ. Частично они вызваны решением Конституционного суда", – добавил Милованов.

Также, он уточнил, что позиция МВФ тоже меняется.

"Например, в сентябре у них по одному вопросу была одна позиция, а теперь она в этом же самом направлении стала намного жестче. А в каком-то легче", – сказал советник главы ОПУ.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.