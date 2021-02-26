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СНБО рассмотрит введение новых санкций

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СНБО рассмотрит введение новых санкций

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во время заседания в пятницу, 26 февраля, рассмотрит проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что заседание пройдет в закрытом режиме.

"Также члены СНБО обсудят вопросы относительно: неотложных мер касательно противодействия угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояния расследования дел о государственной измене, дезертирства и террористической деятельности, нарушения присяги, а также применения санкций", – говорится в сообщении.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  СНБО


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