СНБО рассмотрит введение новых санкций

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во время заседания в пятницу, 26 февраля, рассмотрит проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что заседание пройдет в закрытом режиме.

"Также члены СНБО обсудят вопросы относительно: неотложных мер касательно противодействия угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояния расследования дел о государственной измене, дезертирства и террористической деятельности, нарушения присяги, а также применения санкций", – говорится в сообщении.