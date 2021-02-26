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Фонд госимущества полностью сменил руководство "Центрэнерго" (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Фонд госимущества полностью сменил руководство

Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №150-р от 26 февраля обнародовано на официальном правительственном порталет.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", – сказано в документе.

Власенко в 2005 - 2011 годах возглавлял государственное "Черкассыоблэнерго", в 2011 - 2014 годах был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. После 2014 года был помощником народного депутата прошлого созыва Александра Домбровского. С 2018 года входил в состав правления ПАО "Донбассэнерго".

Сразу же после публикации распоряжения Кабмина Фонд государственного имущества назначил Власенко и. о. генерального директора "Центрэнерго", сообщили в пресс-службе Фонда.

Кроме того, ФГИ полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

В состав дирекции вошли Сергей Шульга (финансовый директор), Елена Волошина (директор по экономике), Алексей Кураков (коммерческий директор), Виталий Довгаль (директор по топливному обеспечению), Владимир Галущак (директор по энерготрейдингу), Виктор Спичка (директор по материально техническому обеспечению и инвестпроектах), а также Дмитрий Момонов (директор по правовым вопросам и корпоративному управлению).

"Следующий этап развития "Центрэнерго" – объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации требует в том числе обновление состава менеджмента. Именно поэтому по инициативе Фонда произошла ротация руководства", – отмечается в сообщении пресс-службы ФГИ.

В Фонде назвали первоочередными задачами нового главы "Центрэнерго" внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация расходов. Кроме того, новый руководитель должен оптимизировать поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг.

Напомним, в конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил гендиректором "Центрэнерго" Александра Корчинского, который сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко. При этом Потапенко оставался работать в дирекции госкомпании до сегодняшнего дня.

После смены менеджмента энергокомпания продолжила заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват"

Ранее СМИ сообщали, что государственная генкомпания "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал руководителей "Центрэнерго" "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Меняют менеджеров компании как перчатки, а они все равно работают на Бенин карман.
Может все же пора начать сажать и давать реальные сроки с конфискацией?
Или такие меры только к патриотам?
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26.02.2021 13:55
+4
Донбасенерго належав Олександру Януковичу, сину янукОвоча. У 2018 році старший син Януковича обмінявся активами з бізнесменом із Краматорська Максимом Єфімовим. Януковичу відійшла вітрова енергетика Єфімова в Криму, а Єфімову відійшли Активи Олександра Януковича в неокуповані частині України. Це київський виставковий центр "Парковий", відомий як "вертолітний майданчик біля Верховної Ради", дві вугільні шахти - ТОВ "Новогродівська 1-3" та ТОВ "Росія", і Донбасенерго.

У "Парковому" був виборчий штаб штаб Зеленського, а зараз там орендує приміщення офіс партії "Слуга народу".

У 2018 році Максим Єфімов був депутатом Верховної Ради у Блоці Петра Порошенка. Власенко, якого Зеленський призначив в. о. гендиректора "Центренерго" був на той час помічником депутата Блоку Петра Порошенка Домбровського.
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27.02.2021 00:32
+3
Беня его понимает? Или есть проблемы с взаимопониманием?
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26.02.2021 13:57
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Меняют менеджеров компании как перчатки, а они все равно работают на Бенин карман.
Может все же пора начать сажать и давать реальные сроки с конфискацией?
Или такие меры только к патриотам?
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26.02.2021 13:55 Відповісти
Беня его понимает? Или есть проблемы с взаимопониманием?
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26.02.2021 13:57 Відповісти
іпальнік глави зачьотний.
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26.02.2021 13:58 Відповісти
Сменили одного упыря на другого:

Власники Черкасиобленерго: Костянтин Григоришин- 26,6%; Держава- 71,0%
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26.02.2021 13:58 Відповісти
На Поплавського схожий .)
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26.02.2021 14:24 Відповісти
кровати поменяли в борделе)
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26.02.2021 17:29 Відповісти
Вот это резюме - тут тебе и Оксфорд с Гарвардом, и высшая школа экономики NY, и CEO там разные в BP и Shell, и многое другое. А кого еще поставить управлять таким изюмом?

Ждем улучшений, они не могут не быть!
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26.02.2021 19:11 Відповісти
Віддали під контроль ахметову (С 2018 года входил в состав правления ПАО "Донбассэнерго").
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26.02.2021 20:55 Відповісти
Донбасенерго належав Олександру Януковичу, сину янукОвоча. У 2018 році старший син Януковича обмінявся активами з бізнесменом із Краматорська Максимом Єфімовим. Януковичу відійшла вітрова енергетика Єфімова в Криму, а Єфімову відійшли Активи Олександра Януковича в неокуповані частині України. Це київський виставковий центр "Парковий", відомий як "вертолітний майданчик біля Верховної Ради", дві вугільні шахти - ТОВ "Новогродівська 1-3" та ТОВ "Росія", і Донбасенерго.

У "Парковому" був виборчий штаб штаб Зеленського, а зараз там орендує приміщення офіс партії "Слуга народу".

У 2018 році Максим Єфімов був депутатом Верховної Ради у Блоці Петра Порошенка. Власенко, якого Зеленський призначив в. о. гендиректора "Центренерго" був на той час помічником депутата Блоку Петра Порошенка Домбровського.
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27.02.2021 00:32 Відповісти
Готовят к прихватизации уроды маланские, чтобы у государства вообще тепловой генерации не осталось.
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27.02.2021 00:14 Відповісти
А почему Фонд госимущества управляет Центрэнерго? Этим должно заниматься министерство энергетики или министерство стратегических отраслей! Все в Украине,в исполнительной и иной власти делается через одно место.
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27.02.2021 08:53 Відповісти
Как при совке.. Все рожи на одну похожи.
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27.02.2021 13:20 Відповісти
Попередніх "правителів" нагородили за доведення до збитковості, чи подарували частку від "успішної діяльності"? Фонд госимущества полностью сменил руководство "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 1967
Чому, не має директора по прибиранню та директора по охороні бл..ства на ви-ві? Фонд госимущества полностью сменил руководство "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 5600
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27.02.2021 14:07 Відповісти
 
 