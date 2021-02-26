Нацкомиссия проверит жалобу на недопоставку "Энергоатомом" электроэнергии для населения (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена проверить НАЭК "Энергоатом" на предмет возможных недопоставок электроэнергии для населения в январе-феврале 2021 года.

Соответствующий проект постановления внесен в повестку дня заседания регулятора 3 марта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту, предлагается провести внеплановую выездную проверку "Энергоатома" за период деятельности с 18 января по 28 февраля 2021 года.

В обосновании говорится, что ГП "Гарантированный покупатель" письмом от 29 января информировал НКРЭКУ о несоблюдении генкомпанией спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией. В частности, отмечается, что на февраль "Энергоатом" продал "ГарПоку" почти 3,5 млн МВт-ч электроэнергии, что на 217 тыс МВт-ч электроэнергии (или почти 6%) меньше необходимого объема (3,71 млн МВт-ч).

В свою очередь замдиректора департамента коммуникаций "Энергоатома" Олег Слободян отметил, что, по расчетам компании, заявки "Гарантировнного покупателя" на январь-февраль были завышены – их объем на 10% превышал объем фактического потребления населением в аналогичном периоде 2020 года.

Кроме этого, по его словам, в январе текущего года "ГарПок" не рассчитался с "Энергоатомом", тем самым увеличив долг перед компанией на 550 млн грн.

По словам Слободяна, компания будет отстаивать свою позицию перед регулятором.

На торгах 25 февраля "Энергоатом" продал "Гарантированному покупателю" на март 3,5 млн МВт-ч электроэнергии. В компании отметили, что таким образом НАЭК полностью обеспечил население ресурсом на март.

"Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" неоднократно обращались, в том числе, к регулятору относительно недостаточных объемов продажи "Энергоатомом" электроэнергии для населения.

По информации ГП, "Энергоатом" продал ему на январь 3253 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 19,5% меньше необходимого объема для электрообеспечения населения, – 4041 тыс. МВт-ч.

По данным "ГарПока", недопоставка НАЭКом электроэнергии в январе может привести к дополнительным непредвиденным расходам госпредприятия на сумму более 1,4 млрд грн.