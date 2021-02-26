Объем денежных переводов внутри Украины вырос за год на 24%, – НБУ

За 2020 год с использованием систем перевода средств в Украине было переведено 255,2 млрд грн ($9,48 млрд), что превышает показатель 2019 года на 23,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор подчеркнул, что данные составлялись без учета переводов, совершенных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также неформальными каналами.

Отмечается, что средняя сумма перевода в Украине составляла 364 грн. Больше всего средств традиционно направлялось в Киев. Более 78% переводов обеспечивала тройка лидеров внутреннегосударственных систем – NovaPay (платежная организация ООО "НоваПей"); "Почтовый перевод" (платежная организация "Укрпочты"); "Финансовый мир (платежная организация" ООО "Украинская платежная система").

По данным НБУ, через систему перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. В частности, через системы перевода средств в Украину было отправлено $2,69 млрд (на 19% больше, чем в 2019 году), из Украины – $556,2 млн (на 40% больше чем годом ранее).

Также выросли средние суммы переводов: в Украину – на 7,4% – до $393, из Украины – на 29,1% – до $519.

В НБУ добавили, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

"При этом за последние четыре года соотношение между суммой средств, полученных в Украине и отправленных за ее границы с использованием систем перевода средств, сократился с 8,3 до 4,8 раз", – говорится в сообщении.

В Украину средства чаще переводили из США, Италии и Израиля, из Украины – в Россию, Грузию и Азербайджан.

Как сообщалось, в целом, по предварительным данным НБУ, за 2020 год объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил $12,1 млрд в Украину, и $842 млн – из Украины.