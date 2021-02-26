Нацкомиссия снизила штраф "Центрэнерго" за низкие запасы угля в 4,7 раза

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на своем заседании в пятницу оштрафовала ПАО "Центрэнерго" за нарушение лицензионных условий по обеспечению необходимых резервов топлива на 170 тыс. грн, или в 4,72 раза, вместо первоначально планируемых 850 тыс. грн.

Решение озвучила член НКРЭКУ Оксана Кривенко на заседании комиссии, передает Интерфакс-Украина.

"За несоблюдение "Центрэнерго" требований нормативно-правовых актов, которые регулируют функционирование рынка электроэнергии, и нарушение лицензионных условий по производству э/э наложить штраф в размере 170 тыс. грн", ‒ заявила она.

По словам представителей регулятора, решение снизить размер штрафа для "Центрэнерго" продиктовано рядом объективных и субъективных обстоятельств, которые не зависели от воли компании. Одним из таких обстоятельств являлось прекращение поставок угля государственными угольными компаниями в декабре 2020 года.

В то же время ПАО "Центрэнерго" в критический зимний период не выводило энергоблоки в аварийные ремонты и поддерживало энергосистему с использованием дорогого газа в счет собственных убытков.

"Однако в дальнейшем мы предостерегаем компанию в части более детального прогнозирования, заключения долгосрочных контрактов на топливо и прогнозировании своей работы, несмотря на внешние обстоятельства", ‒ сказала член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Напомним, в акте невыездной проверки "Центрэнерго", проведенной регулятором с 8-го по 12 февраля, отмечалось, что в целом на протяжении декабря 2020 года и января-2021 фактические остатки угля на складах лицензиата не соответствовали гарантированным запасам, утвержденным Минэнерго на эти месяцы.

При этом НКРЭКУ приняла к сведению, что фактический объем поставок угля в декабре-январе составил только половину законтрактованного объема: 0,94 млн тонн против 1,85 млн тонн. Затраты угля на эти два месяца были утверждены Минэнерго на уровне 0,969 млн тонн. Вместе с тем фактические затраты лицензиата превысили эти показатели и составили почти 1 млн тонн (999,24 тыс. тонн).

По данным НКРЭКУ, самыми крупными поставщиками, которые не выполнили договорные объемы поставок топлива в декабре 2020-январе 2021 года, являются ПАО "Львовская угольная компания", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "УК Краснолиманская", Veb Boks Solutions, ООО "Д. Трейдинг".

Комиссия также учла информацию "Центрэнерго" об увеличении производства электроэнергии его ТЭС в декабре на 29% и в январе – на 56% по сравнению с прогнозным балансом, в результате чего запасы угля с 1 ноября 2020 года по 15 января 2021 года снизились почти в девять раз – до 40 тыс. тонн, уменьшившись по состоянию на 19 января до 22 тыс. тонн.

В то же время НКРЭКУ указала "Центрэнерго" на несвоевременность информирования госорганов о критической ситуации с запасами угля.