"Укрзализныця" объявила тендер на 3 миллиарда на покупку 100 вагонов
Новини БізнесЦензор Фінанси Транспорт
"Укрзализниця" объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов общей предполагаемой стоимостью 3,044 млрд грн через систему государственных электронных торгов ProZorro.
Тендер разбит на четыре лота: 51 пассажирский купейный спальный вагон предполагаемой стоимостью в 1,510 млрд грн; 12 пассажирских купейных спальных вагонов типа СВ предполагаемой стоимостью в 349,1 млн грн; 20 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле (633,7 млн грн); и 17 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и с купе начальника поезда (551,3 млн грн), передает Интерфакс-Украина.
Поставки вагонов, по условиям тендера, планируется завершить до конца года. Проведение тендера назначено на 5 мая 2021 года. Срок подачи заявок – до 30 марта.
Напомним, "Укрзализныця" планирует закупить 85 пассажирских вагонов, а также отремонтировать и электрифицировать около 200 км ж/д путей в 2021 году за предусмотренные госбюджетом средства.
В 2020 году "Укрзализныця" приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов по сравнению с 19 в 2019 году. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени - 439.
Ранее предполагалось, что за бюджетные средства в 2021 году может быть закуплено до пассажирских 100 вагонов.
Будь ласка, зачекайте...