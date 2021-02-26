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Нацбанк включил облигации Харьковского и Львовского горсовета в залог по кредитам рефинансирования

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Нацбанк включил облигации Харьковского и Львовского горсовета в залог по кредитам рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) включил в пул залогов по кредитам рефинансирования и в перечень ценных бумаг, которые могут выступать предметом репо, облигации серии "I" и "J", эмитированные Харьковским городским советом, и облигации серии "L", эмитированные Львовским городским советом.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения утверждены решением правления НБУ от 23 февраля 2021 №68-рш, которое обнародовано на сайте регулятора и вступило в силу с 25 февраля.

Согласно сообщению, соответствующее решение направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности и будет способствовать повышению привлекательности муниципальных облигаций для институциональных инвесторов и развития рынка ценных бумаг в целом.

Автор: Юлiя Недашківська
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Т.е. государство Украина будет оплачивать долги горсоветеов?
А я не согласен!
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26.02.2021 12:28 Відповісти
 
 