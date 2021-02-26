Иностранцы приостановили скупку украинских облигаций внутреннего займа (обновлено)

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 26 февраля сократился на 0,08 млрд грн – до 103,5 млрд грн, с начала января прирост портфеля составил 19,1 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), портфель ОВГЗ в собственности украинских банков на отчетную дату вырос на 3,39 млрд грн (на 0,65%) – до 520,46 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 3,51 млрд грн (на 0,35%) – до 1,016 трлн грн.

Как отмечает пресс-служба Министерства финансов, в целом за неделю с 19 по 26 февраля портфель ОВГЗ в собственности банков вырос на 1,79 млрд грн, портфель физлиц увеличился на 0,53 млрд грн.

В то же время портфель в собственности нерезидентов уменьшился на 0,19 млрд грн, юридических лиц – на 1,51 млрд грн. Портфель НБУ и территориальных общин не изменился.

Как сообщалдось, Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 23 февраля привлекло 10,54 млрд грн, вторую неделю подряд снижая ставки по большинству из предложенных выпусков гривневых ценных бумаг.