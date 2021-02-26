Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии
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В рамках разбирательства по иску "Приватбанка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и подконтрольным им компаниям, Коломойский раскрыл Высокому суду Лондона свой актив в Грузии – ферму для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен инвестировал $50 млн летом 2017 года.
Об этом говорится в тексте решения судьи Тауэра относительно ходатайства "Приватбанка" о подробном допросе Коломойского об этом активе, передает LIGA.net.
"Приватбанк" настаивал на "перекрестном допросе" бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива. С 2017 года, по решению Высокого суда Лондона, активы экс-владельцев банка находятся под "всемирным арестом": Коломойского и Боголюбова обязали предоставить суду перечень всех крупных объектов в собственности, что было сделано в начале 2018 года.
Согласно информации, предоставленной Коломойским и его юристами, он инвестировал в грузинскую ферму $50 млн в июне 2017 года вместе с местными бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Производством оперировали их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.
По словам Коломойского, предполагалось, что к 2021 году ферма добудет 50 тыс. биткойнов приблизительной стоимостью в $1 млрд. Это предполагало рост стоимости биткойна с $2 500 в 2017 году до $20 000 к началу 2021 года (текущая стоимость криптовалюты – почти $51 000). Фактически майнинг производился с ноября 2017 по ноябрь 2018 и с мая по сентябрь 2019 года. За этот период было добыто 3 533 биткойна.
Как заявили юристы Коломойского, на данный момент их клиенту принадлежит не более 1 000 биткойнов.
Юристы "Приватбанка" (фирма Hogan Lowells) усомнились в этой информации и обратились с ходатайством о допросе Коломойского в конце января 2021 года. Судья Трауэр отклонил ходатайство.
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Кинул на 50 лямов - вот это больше на правду похоже
А ты, наверное, на экологически чистых лошадях ездишь..?
Колись, ця бульбашка вибухне. Всі урядам Світу час заборонити майнинг, як злочину діяльність, а всі кріптовалюти визнати поза законом.
Для тих хто не розуміє що таке це гівняне надовбалово:
Криптовалюта (біткоін) буда придумана з основною головною ціллю - неможливості відслідковування потоків грошей, їх, навіть одноразове переміщення та походження. Це основна ціль. Казки навколо цього по іншим зазначенням - брехня та оболонка. Також на цьому нагріваються не тільки коломоймани та інше біосміття яке краде золотими ешелонами а й різного роду мілка ******** та ліниві покидьки які не хочуть працювати заробляючи нормально, а гендлюють на тих грошах ( реальних), як у наперстки, грошах які заробляє чесно працююча громада ( гроші з неба не падають). А тому це прирівнюється до звичайних крадіжок під вивіскою "продвинутих технологій, фінансових зручностей " та інших ширм для злодіїв. Крипто сміття - це фантики від цукерок на відміну від звичайних валют які підкріплені золотовалютними банками та мають цінність як наприклад, цінні папери.. Біткоіна ж не існує у природі зовсім.. Це повітря, навколо якого викрутили МММ для дебілів і яке вівитрится коли переміщення цінностей від заробляючих до шахраїв набуде потрібного розміру або ситуація буде на лінії схлопування. І як що раптом ввести закон про відкритість всіх процесів у криптовалюті - вона зникне як непотрібна та втрачаюча основний сенс..Це повне лайно і непотріб який поки що , користуючись тимчасовим світовим непорядком знову виліз для тимчасового грабунку...