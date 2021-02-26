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Грузія (252) Коломойський (1725) біткоїн (263)

Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии

Новини БізнесЦензор Фінанси

Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии

В рамках разбирательства по иску "Приватбанка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и подконтрольным им компаниям, Коломойский раскрыл Высокому суду Лондона свой актив в Грузии – ферму для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен инвестировал $50 млн летом 2017 года.

Об этом говорится в тексте решения судьи Тауэра относительно ходатайства "Приватбанка" о подробном допросе Коломойского об этом активе, передает LIGA.net.

"Приватбанк" настаивал на "перекрестном допросе" бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива. С 2017 года, по решению Высокого суда Лондона, активы экс-владельцев банка находятся под "всемирным арестом": Коломойского и Боголюбова обязали предоставить суду перечень всех крупных объектов в собственности, что было сделано в начале 2018 года.

Согласно информации, предоставленной Коломойским и его юристами, он инвестировал в грузинскую ферму $50 млн в июне 2017 года вместе с местными бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Производством оперировали их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

По словам Коломойского, предполагалось, что к 2021 году ферма добудет 50 тыс. биткойнов приблизительной стоимостью в $1 млрд. Это предполагало рост стоимости биткойна с $2 500 в 2017 году до $20 000 к началу 2021 года (текущая стоимость криптовалюты – почти $51 000). Фактически майнинг производился с ноября 2017 по ноябрь 2018 и с мая по сентябрь 2019 года. За этот период было добыто 3 533 биткойна.

Как заявили юристы Коломойского, на данный момент их клиенту принадлежит не более 1 000 биткойнов.

Юристы "Приватбанка" (фирма Hogan Lowells) усомнились в этой информации и обратились с ходатайством о допросе Коломойского в конце января 2021 года. Судья Трауэр отклонил ходатайство.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  LIGA.net


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Топ коментарі
+15
Чушь! Когда это он что-либо "вкладывал", да еще свои?!
Кинул на 50 лямов - вот это больше на правду похоже
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26.02.2021 13:35
+11
При чем за деньги украденные у вкладчиков Привата ! На тот момент чистого МММ.
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26.02.2021 13:53
+6
Это никакие не деньги. Это напрасно сожженное горючее, которое Земля копила миллионы лет. Это придумал маньяк-человеконенавистник.
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27.02.2021 13:41
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Ох нихрена се как из воздуха делают бабло
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26.02.2021 13:32 Відповісти
При чем за деньги украденные у вкладчиков Привата ! На тот момент чистого МММ.
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26.02.2021 13:53 Відповісти
почему из воздуха ? c лохов которие потом ето покупают
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26.02.2021 18:24 Відповісти
Намайнив Бєна з вкладників Привату біткойнів Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии - Цензор.НЕТ 926 Здоїв як з корівок. На фермі в Грузії.Майнер хрєнов. Один наколядував біткойнів,другий в лотерею намайнив два рази підряд,третій під ліжком зранку знайшов.. Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии - Цензор.НЕТ 4528
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26.02.2021 23:59 Відповісти
А Гольфстрим при этом замедляется.
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28.02.2021 18:41 Відповісти
Чушь! Когда это он что-либо "вкладывал", да еще свои?!
Кинул на 50 лямов - вот это больше на правду похоже
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26.02.2021 13:35 Відповісти
понятно что коломойша не смог бы разбогатеть без бюджетной соски и махинаций, вложился, когда курс начал уже падать а оборудование максимальных денег стоит.
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26.02.2021 14:30 Відповісти
Так вот почему нельзя за нормальную цену купить 3080, а мне рассказывают о озверелых китайцах, которые уже даже ноуты скупают для извлечения из них видеокарт...
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26.02.2021 15:01 Відповісти
Это никакие не деньги. Это напрасно сожженное горючее, которое Земля копила миллионы лет. Это придумал маньяк-человеконенавистник.
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27.02.2021 13:41 Відповісти
Если ты про электричество, то фермы ставят там, где его избыток. Китайские продавцы молятся на майнеров, например, в сезон дождей.
А ты, наверное, на экологически чистых лошадях ездишь..?
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28.02.2021 15:29 Відповісти
Я про факт бессмысленного уничтожения энергии запасенной планетой Земля. Кому-то из людей в будущем ее не хватит.
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28.02.2021 15:42 Відповісти
Ну конечно. Не хватит энергии солнца, уран закончится, гидроэнергетика так вообще сойдёт на нет )))) Глупостей нахватались. Крупные фермы размещаются там, где переизбыток энергии и она дешёвая. Никто не сжигает уголь чтобы майнить - это не рентабельно, грязно, и глупо.
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06.03.2021 21:18 Відповісти
Я все время удивляюсь откуда сколько дураков среди людей. Не видят очевидного.
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06.03.2021 21:46 Відповісти
Как хорошо что мы не из их числа. Верно, коллега?
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08.03.2021 02:08 Відповісти
Намагається купити собі нове місце для сховища??? - У Грузії зараз лихо, без туристів.
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26.02.2021 23:21 Відповісти
Зато Черновецкому там рай.
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27.02.2021 16:37 Відповісти
Біткоїн-пираміда - афера XXI сторіччя.
Колись, ця бульбашка вибухне. Всі урядам Світу час заборонити майнинг, як злочину діяльність, а всі кріптовалюти визнати поза законом.
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27.02.2021 17:28 Відповісти
Перепрошую, з якого це переляку такі висновки? Перший канал росТВ подивились, чи що?
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28.02.2021 15:30 Відповісти
Не хочу ванговати, але все до того їде.
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28.02.2021 15:38 Відповісти
Біткоїн маєте таку ж цінність, як білети АО МММ)
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28.02.2021 15:39 Відповісти
Шановний, перепрошую...демократія це - закон насамперед а не вседозволеність. Але це не виключає корупцію ,з якою треба боротися постійно. Нас ,як територію 50% -в приблизно бананових ідіотів та совдепопітеків відрізняє бід адекватних країн те, що в нас по перше війна, і як що Вас не засипає уламками скла від міни, то це не означає що її не існує і що за Вашу шкуру непорібну у окопах не гинуть люди які навіть не знають та не хочуть знати про різні шахрайські папери, з якими Ви, я так підозрюю, - граєтеся. І не треба тут підспудно, тихо тихо..але практично захищати та рекламувати це лайно у нашій країні бо вже колись у світі цю аферу зупинили коли криптозлодії почали плутати береги вже. Другий раз вже буде злодійтво як останній раз, а тому вже будуть хапати, садовити та рубати іржавими сокирами хитрострахані баняки. Це шахрайство зліпили ті хто хоче грошей поза законом. Хто не хоче платити податки та ховає накрадене.
Для тих хто не розуміє що таке це гівняне надовбалово:
Криптовалюта (біткоін) буда придумана з основною головною ціллю - неможливості відслідковування потоків грошей, їх, навіть одноразове переміщення та походження. Це основна ціль. Казки навколо цього по іншим зазначенням - брехня та оболонка. Також на цьому нагріваються не тільки коломоймани та інше біосміття яке краде золотими ешелонами а й різного роду мілка ******** та ліниві покидьки які не хочуть працювати заробляючи нормально, а гендлюють на тих грошах ( реальних), як у наперстки, грошах які заробляє чесно працююча громада ( гроші з неба не падають). А тому це прирівнюється до звичайних крадіжок під вивіскою "продвинутих технологій, фінансових зручностей " та інших ширм для злодіїв. Крипто сміття - це фантики від цукерок на відміну від звичайних валют які підкріплені золотовалютними банками та мають цінність як наприклад, цінні папери.. Біткоіна ж не існує у природі зовсім.. Це повітря, навколо якого викрутили МММ для дебілів і яке вівитрится коли переміщення цінностей від заробляючих до шахраїв набуде потрібного розміру або ситуація буде на лінії схлопування. І як що раптом ввести закон про відкритість всіх процесів у криптовалюті - вона зникне як непотрібна та втрачаюча основний сенс..Це повне лайно і непотріб який поки що , користуючись тимчасовим світовим непорядком знову виліз для тимчасового грабунку...
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01.03.2021 11:33 Відповісти
Ви дуже повернево володієте інформацією стосовно криптовалют взагалі, технологій, які за нею стоять, та використання. Якщо буде час - дізнайтеся більше. У вас в голові тези, які проштовхували у маси десь у 2017 році щоб обвалити ринок. Далекі від реальності, дуже далекі. Але пояснювати це вам і тут детально - бажання нема, це особисто ваша справа.
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06.03.2021 21:16 Відповісти
Давайте Ви не будете з себе клеїти дурня з намаганням видатися дуже розумним. Оцінку цій криптокримінальній фігні вже давно дали великі міжнародні фінансові структури. І терплять оце лайно суто з демократії і до часу коли вже вдруге це почне становити більш серйозну загрозу , та вдруге почнуть кримінальні переслідування бо з першого разу не дійшло - і так по колу. В мене це написано просто і доступно для звичайної людини і кожне слово правда.. Йдіть займіться якою корисною роботою нарешті а не лізьте суспільству у кишеню бо коли небудь клешні відрубають аж по плечі та будете їсти ногами..Фінансист гівна та пари..Обвалюють ринок фінансів такі ж ******* злодійські, які приховуют накрадене а не воно саме по собі робиться тому що "*********-валюти" немає..
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09.03.2021 13:27 Відповісти
Давайте ви підете у дупу, і не будете мені давати поради? Тим паче що я бачу ваш рівень розуміння ціїє теми, і він ніякий.
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20.03.2021 23:41 Відповісти
Твій рівень розуміння , шмаркач рукосракий та хитростраханий, - вкрасти у тих хто тяжко працює..сидячи на сраці. Ми таких "дуже хитрих" вже гнали раз, та нажаль, не ********** добре..То ви знов повилазили паскуди злодійські. Тож підеш ти , недолуге , та не тільки у дупу а за шкиряку та у камеру. Зачекай трохи нехай влада людська прийде та почне розбиратися хто і звідки гроши натяг у війну , корону, та кризу..Щури обісрані..
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28.03.2021 12:14 Відповісти
Я ж тобі сказав куди йти. Чого повернувся?
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04.04.2021 18:21 Відповісти
Денюжка к денюжке))
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27.02.2021 21:58 Відповісти
"вклав" 50 млн. і володіє 1000 бітмонет, що при курсі 45000 на сьогодні дає 45 млн. Тобто за 3 роки мінус 5 млн!
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28.02.2021 10:11 Відповісти
Коломойский вложил $50 миллионов в майнинг-ферму в Грузии - Цензор.НЕТ 2807
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28.02.2021 19:53 Відповісти
так вклав чужі гроші а отримав , наче , свої..
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01.03.2021 06:45 Відповісти
За цей час міг би звичайну ферму побудувати і більше заробити.
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28.02.2021 15:20 Відповісти
Конечно они будут утверждать что "не более 1000 биткоинов" - это как раз сумма инвестиции )))))
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28.02.2021 15:27 Відповісти
 
 