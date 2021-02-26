Самолеты, связанные с Медведчуком, незадолго до введения санкций перегнали в Швейцарию, – СМИ

Три из пяти чартерных самолета, на офшорных владельцев которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции из-за дела народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, незадолго до заседания СНБО перегнали в городок Сент-Галлен в Швейцарии.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Именно там прописан бенефициарный собственник "трубы Медведчука", который и зарабатывал на схеме с нефтепропроводом.

В решении СНБО говорится о введении санкций в отношении 5 офшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся собственниками частных самолетов.

Два из них напрямую связаны с нардепами Медведчуком и Тарасом Козаком, так как они в разный период пользовались бортами, записанными на эти цифры.

Третья компания записана на жену Игоря Кушнира – президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Кушнир уже успел заявить о том, что санкции вероятно были введены ошибочно.

Четвертая компания связана с экс-нардепом и бизнесменом Виталией Хомутынником. Он подтвердил, что компания принадлежит ему, на эту компанию зарегистрирован только самолет и также заявил об ошибочности введения санкций.

Пятая компания из санкционного списка – WHPA AVIA LTD– зарегистрирована на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что эта структура связана с компанией с похожим названием WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым. Его СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игоря Сечина.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по информации "Схем", также может быть связанной и с окружением Медведчука.

Самолеты всех трех вышеуказанных офшорок, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынника об ошибочности и несвязанности, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт около Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" – совладелец украинского "Прикарпатзападтранс", которая по сути и стала причиной введения санкций из-за владения частью нефтепродпровода "Самара-Западное направление", предназначенный для перекачивания дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу.

Именно с этой швейцарской компанией и ее собственником – Анатолием Шефером – и связывают Медведчука и его окружение, которое вроде как и зарабатывало на владении нефтепродпроводом. Правда, в "ОПЗЖ" раньше уже опротестовали информацию о причастности Медведчука к "трубе".

После введения санкций эту часть "трубы Медведчука" должны передать в управление Нацагентству по поиску и управлению активами.