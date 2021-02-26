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Медведчук (307) Козак (39)

Самолеты, связанные с Медведчуком, незадолго до введения санкций перегнали в Швейцарию, – СМИ

Новини БізнесЦензор Фінанси

Самолеты, связанные с Медведчуком, незадолго до введения санкций перегнали в Швейцарию, – СМИ

Три из пяти чартерных самолета, на офшорных владельцев которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции из-за дела народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, незадолго до заседания СНБО перегнали в городок Сент-Галлен в Швейцарии.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Именно там прописан бенефициарный собственник "трубы Медведчука", который и зарабатывал на схеме с нефтепропроводом.

В решении СНБО говорится о введении санкций в отношении 5 офшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся собственниками частных самолетов.

Два из них напрямую связаны с нардепами Медведчуком и Тарасом Козаком, так как они в разный период пользовались бортами, записанными на эти цифры.

Третья компания записана на жену Игоря Кушнира – президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Кушнир уже успел заявить о том, что санкции вероятно были введены ошибочно.

Четвертая компания связана с экс-нардепом и бизнесменом Виталией Хомутынником. Он подтвердил, что компания принадлежит ему, на эту компанию зарегистрирован только самолет и также заявил об ошибочности введения санкций.

Пятая компания из санкционного списка – WHPA AVIA LTD– зарегистрирована на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что эта структура связана с компанией с похожим названием WHPA LIMITED, которая связана с российским бизнесменом Сергеем Судариковым. Его СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игоря Сечина.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по информации "Схем", также может быть связанной и с окружением Медведчука.

Самолеты всех трех вышеуказанных офшорок, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынника об ошибочности и несвязанности, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт около Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" – совладелец украинского "Прикарпатзападтранс", которая по сути и стала причиной введения санкций из-за владения частью нефтепродпровода "Самара-Западное направление", предназначенный для перекачивания дизеля из России и Беларуси в Украину и Европу.

Именно с этой швейцарской компанией и ее собственником – Анатолием Шефером – и связывают Медведчука и его окружение, которое вроде как и зарабатывало на владении нефтепродпроводом. Правда, в "ОПЗЖ" раньше уже опротестовали информацию о причастности Медведчука к "трубе".

После введения санкций эту часть "трубы Медведчука" должны передать в управление Нацагентству по поиску и управлению активами.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Bihus.Info


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Топ коментарі
+16
Договорняк.
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26.02.2021 11:34
+11
Как уже эти "сливы", эти "кроты", эти шпионы с колаборантами остохерели! Порошенко им был не такой! Жрите теперь "такого", если есть за что!
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26.02.2021 12:30
+11
Порошенко золотой был человек! Особенно для Медведчука. Судя по перехвату разговора Медведчук-Сурков.
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26.02.2021 15:13
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26.02.2021 11:34 Відповісти
Не. Слил кто-то инфу. Обычное дело
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26.02.2021 12:06 Відповісти
100%
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26.02.2021 16:11 Відповісти
всё продаётся, вопрос в цене....
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28.02.2021 12:33 Відповісти
Как уже эти "сливы", эти "кроты", эти шпионы с колаборантами остохерели! Порошенко им был не такой! Жрите теперь "такого", если есть за что!
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26.02.2021 12:30 Відповісти
Порошенко золотой был человек! Особенно для Медведчука. Судя по перехвату разговора Медведчук-Сурков.
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26.02.2021 15:13 Відповісти
а напомни ка, какие дела против Мертвечука при Порошенко были открыты ?
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27.02.2021 12:20 Відповісти
Да его, падлу, никто не видел и не слышал при Порошенко!!! Как ,собственно, и многих других, которые сейчас вынырнули из бездны небытия и вернулись к своим прошлым обязанностям и идейным пакостям.
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27.02.2021 20:05 Відповісти
зебилы и предупредили.
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26.02.2021 12:37 Відповісти
и что СБУ? Контрабандистов сигарет ловит и заказные убийства комерсам устраивает?
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26.02.2021 12:45 Відповісти
само собой. или кто-то думает, что у мертвячука нет стукача в СНБО?
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26.02.2021 13:57 Відповісти
Не видно щоб ця тварюка ************** страждала надто від тих засратих санкцій квартального піаніста. Хто-сь ще вірить у ті санкціїї щодо **************** ....дараса?
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26.02.2021 14:30 Відповісти
Ці т.з. "санкції" спочатку завчасно погоджуються з "підсанкційними". Дається достатньо часу: літаки відлітають, яхти з баблом і цінностями відпливають, активи виводяться в "недосяжні" місця, сволота (істоти в людській подобі) з комфортом покидають Україну, щоб з комфортом проживати в "теплих краях". І тільки після цього оголошуються показові "санкції" :метушаться спецназівці в комуфляжах, показово ставлять (даруйте) раком якихось "пересічних", оголошується підозра, подається у "розшук" і ... знімається про це все в і д о с і к з коментами клоуна.
А "підсанкційні" істоти з теплих країв (даруйте) серуть, плюють і ржуть на Україну, її народ і її продажну бездарну владу...
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26.02.2021 15:24 Відповісти
Спасибо ПОП, что эта консерва вскрывается в 2021 году, когда должна была быть уничтожена в 2014... Спасибо...
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26.02.2021 15:30 Відповісти
Тварь какая-то предупредила, которую надо вычислить и избавиться от неё раз и навсегда.
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26.02.2021 15:50 Відповісти
Та да. Та самая, что о вагеровских тварях предупредила.
И кто бы энто мог быть в кабинете ***********?!!!
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26.02.2021 18:43 Відповісти
Все просто и понятно до более , Зе , а не пошелбы -ты , нА...
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26.02.2021 15:55 Відповісти
Обмеження на в'їзд у країни ЄС громадянам інших країн пролонговані. Якщо звичайно ці громадяни - не кум Путіна.
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26.02.2021 16:54 Відповісти
А хто продав народну трубу мертвечуку? Щось я прогавив цей момент...
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26.02.2021 17:54 Відповісти
Півшостого підстрахувалося...
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26.02.2021 18:31 Відповісти
Сегодня в 18.00 по киевскому времени подсанкционные депутаты «Оппозиционной платформы - За жизнь!» Тарас Козак и Виктор Медведчук покажут большую фигу Офису президента Зеленского.

D это время выйдет канал «Первый независимый» со всеми до боли знакомыми деятелями из каналов «Newsone», «ZIK» и «112 Украина», и явно несильно отличающимся контентом - на канале, любезно проданному Медведчуку депутатом-свободовцем. Возможно - переданным за долги, не суть важно.
Интересно у нас получается.
При президенте Порошенко заблокировали в Украине 86 российских каналов, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», так что не работают до сих пор - это была «зрада», которой мир не видел.
При Зеленском три заблокированные телеканалы Медведчука начинают работать уже через месяц под новым брендом - это победа и «а, что и так можно было».
Почему так произошло? Наверное, на эту тему стоит провести заседание СНБО.
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26.02.2021 18:32 Відповісти
Как вышел так и закрылся сразу, а порош Медведчуку никогда не трогал, боялся что "Путин нападет".
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27.02.2021 07:47 Відповісти
Для дятлов , которые годами долбят про дружбу Петра с Мудачуком,
Мудачук сам вам отвечает:
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА, ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.

https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
1.
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27.02.2021 10:06 Відповісти
таки да, задолбали эти сплетни о дружбе Порошенко с Медведчуком.
Спасибо Вам за ссылочку! Буду пользоваться ей! Самолеты, связанные с Медведчуком, незадолго до введения санкций перегнали в Швейцарию, – СМИ - Цензор.НЕТ 414
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27.02.2021 14:02 Відповісти
21 век. Украина. Время воров.
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26.02.2021 19:06 Відповісти
Самолеты, связанные с Медведчуком, незадолго до введения санкций перегнали в Швейцарию, – СМИ - Цензор.НЕТ 6675
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26.02.2021 19:14 Відповісти
ну хоть теперь прийдется раскошелиться на бабло за стоянку и обслуживание, думаю в Швейцарии цена в разы отличается Самолеты, связанные с Медведчуком, незадолго до введения санкций перегнали в Швейцарию, – СМИ - Цензор.НЕТ 5019
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27.02.2021 09:46 Відповісти
ВЗОРВИТЕ ИХ !!! В ШВЕЙЦАРИИ ДАВНО НЕ БЫЛО ПОТРЯСЕНИЙ !)
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27.02.2021 10:08 Відповісти
Это, как шампанское, сначала пробка выстреливает, а потом со временем и пузыречков нету.
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27.02.2021 18:09 Відповісти
Операция "Ы" и другие приключения вовика.
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27.02.2021 19:48 Відповісти
Не удивлен, можно было догадаться заранее. Все как должно быть, в наших реалиях. Всем дают убежать, что возможно позволят вывести из под санкций, всех предупредят ( включая " вагнеровцев", Медведчукаи т.д. Что в 2004, что в 2014 году, что в 2021 году. Потому что у них своя общая каста , как там у Киплинга " мы с тобой одной крови, ты и я".., а "народ" это так.. просто массовка, где то у подножья пирамиды.
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28.02.2021 08:33 Відповісти
Дядя сем и там трахнет мертвечука .в рашку недодумался или санкций сцыт..
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28.02.2021 12:58 Відповісти
Кто бы сомневался: Зеленский делает вид, имитирует борьбу с Медведчуком. Зеленскому нужен рейтинг - и усидеть.
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28.02.2021 23:07 Відповісти
 
 