Зеленский внес законопроекты о налоговой амнистии по ставке налога 2,5-9% (обновлено)
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Президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Таким образом от имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс.
Все они касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
Как сообщается, президентские законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей, свидетельствуют материалы, размещенные главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, передает Интерфакс-Украина.
При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%.
Согласно представленным материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. А воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.
"Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход", - указано в материалах.
Пакет законопроектов также предусматривает срок подачи декларации с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.
При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы:
- недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);
- одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 людей и более или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 м.з.п., также подлежат декларированию самолеты, вертолеты, яхты, катера);
- другие активы суммарной стоимостью до 400 тыс. грн.
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Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H (2011 року випуску) у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.
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Или КАЛОмойша и другие покажут тупо наворованое, заплатят 5% и затем в ЛЮБОМ банке мира их бабло будет белоснежным. Закон + квитанция