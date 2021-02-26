Зеленский внес законопроекты о налоговой амнистии по ставке налога 2,5-9% (обновлено)

Президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Таким образом от имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс.

Все они касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Как сообщается, президентские законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей, свидетельствуют материалы, размещенные главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, передает Интерфакс-Украина.

При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%.

Согласно представленным материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. А воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

"Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход", - указано в материалах.

Пакет законопроектов также предусматривает срок подачи декларации с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы: