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Зеленский внес законопроекты о налоговой амнистии по ставке налога 2,5-9% (обновлено)

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Зеленский внес законопроекты о налоговой амнистии по ставке налога 2,5-9% (обновлено)

Президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Таким образом от имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс. 

Все они касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Как сообщается, президентские законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей, свидетельствуют материалы, размещенные главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, передает Интерфакс-Украина.

При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%.

Согласно представленным материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. А воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

"Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход", - указано в материалах.

Пакет законопроектов также предусматривает срок подачи декларации с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы:

  • недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);
  • одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 людей и более или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 м.з.п., также подлежат декларированию самолеты, вертолеты, яхты, катера);
  • другие активы суммарной стоимостью до 400 тыс. грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Верховная Рада


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Топ коментарі
+5
Сначала забери у фрташа 24 млрд. Долга!
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26.02.2021 14:01
+4
Это сволочизм и беспредел высшей степени - это называется выдернуть резинку из последних трусов человека. Для сравнения - человек за всю жизнь (!!!) пил или не пил, ел или не ел, ходил в лохмотьях или покупал одежду в СТОКе, но он экономил пусть 30 тыс.баксов ( примерно 850 тыс. грн. ) такую сумму сегодня за месяц получают министры и судьи. Но этого человека планируют заставить заплатить налог 5% с 450 тыс грн. 2500 грн.(???). При этом эти министры, таможенники, менты, прокуроры, судьи и т.п. имеют левые доходы в сотни и тысячи раз больше этих доходов человека за всю жизнь и из них никто ничего не платит, все выводится за бугор. Так вот Порядок "Нулевого Декларирования" должен быть таковым, что вначале заставляют декларировать (если власть это сможет сделать!?), всех этих местных набобов, а простых людей с не задекларированными доходами выше 5 млн.грн. в последнюю очередь после 3-5 лет успешного опыта "нулевого декларирования" чиновников. За год это вообще не получится! Это бред! Кстати представители всех ветвей власти должны быть в авангарде такого декларирования, в противном случае это дело может закончится всеобщим бунтом! Может я ошибаюсь?
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26.02.2021 20:50
+3
Зеленский внес в Раду законопроекты о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 8847
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26.02.2021 11:55
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Зеленский внес в Раду законопроекты о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 8847
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26.02.2021 11:55 Відповісти
т.е. обычный налог 18% (не считая пенсионных и т.д.).. а тут укради любую сумму (например, 5.5 млрд.долл и получи откат 40+ млн.долл из Привата) - заплати 5% и гуляй честным Зеленский внес законопроекты о налоговой амнистии по ставке налога 2,5-9% - Цензор.НЕТ 5779
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26.02.2021 21:09 Відповісти
Наталья Андреевна Бойко (укр. Наталія Андріївна Бойко; род. 7 сентября 1989 года, Львов, Украинская ССР, СССР) - украинский государственный деятель. Член наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» от государства. После досрочного прекращении полномочий народного депутата Ириной Луценко Наталья Бойко должна была быть назначена народным депутатом и проходить в парламент Верховной рады, но уступила место Владимиру Вятровичу и 11 сентября 2019 года была избрана членом наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» как представитель государства. Была в избирательном списке партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» под 24-м номером[8]. 5 ноября 2019 года назначена советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука на общественных началах[9]. Принимала участие в «Евромайдане» в 2014 году, а также в пикете под Еврокомиссией, где решался вопрос об отмене визового режима ЕС с Украиной[10]. В июне 2017 года приняла участие в благотворительной акции «Месяц добра», в которой организаторы проводили интернет-аукционы с необычными услугами. На торги помимо других молодых чиновниц было выставлено свидание с Натальей Бойко, СМОТРИ КАКА ЗАКОННО ОБИРАТЬ ГОСУДАРСТВО!!!Гонорар члена Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за 19 робочих днів січня 2021 року склав 435 050 грн.Такі цифри відбила у своїй декларації про доходи член Наглядової ради НАК Наталія Бойко, повідомляють «Українські Новини».
Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H (2011 року випуску) у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.

Ці дані розкрилися з декларації батька 31-річної Наталії Бойко Андрія Бойко, який у 2017-2019 рр обіймав посаду члена Вищої ради правосуддя України.
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26.02.2021 21:22 Відповісти
ахметов заплатит тоже в бюджет миллионов 200 долл?) или только дядя Василь заробитчанин должен?)
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26.02.2021 12:37 Відповісти
ПраЛьна. Захистимо все що беня та квартальна монопліснява нажили "непосльною" працею.
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26.02.2021 13:14 Відповісти
Сначала забери у фрташа 24 млрд. Долга!
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26.02.2021 14:01 Відповісти
А кто же и когда так щедро подарил 24 млрд.
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26.02.2021 18:13 Відповісти
Сотни млнов задекларированные всеми ворами в ВР, КМ, МВД, ГП, ОП и т.д. по какой ставке обложатся налогом? Не показана же их легальность...Откуда у чиновника без бизнеса такие статки? Или там есть подзаконный акт освобождающий элиту от уплаты амнистионных?
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26.02.2021 18:59 Відповісти
Это сволочизм и беспредел высшей степени - это называется выдернуть резинку из последних трусов человека. Для сравнения - человек за всю жизнь (!!!) пил или не пил, ел или не ел, ходил в лохмотьях или покупал одежду в СТОКе, но он экономил пусть 30 тыс.баксов ( примерно 850 тыс. грн. ) такую сумму сегодня за месяц получают министры и судьи. Но этого человека планируют заставить заплатить налог 5% с 450 тыс грн. 2500 грн.(???). При этом эти министры, таможенники, менты, прокуроры, судьи и т.п. имеют левые доходы в сотни и тысячи раз больше этих доходов человека за всю жизнь и из них никто ничего не платит, все выводится за бугор. Так вот Порядок "Нулевого Декларирования" должен быть таковым, что вначале заставляют декларировать (если власть это сможет сделать!?), всех этих местных набобов, а простых людей с не задекларированными доходами выше 5 млн.грн. в последнюю очередь после 3-5 лет успешного опыта "нулевого декларирования" чиновников. За год это вообще не получится! Это бред! Кстати представители всех ветвей власти должны быть в авангарде такого декларирования, в противном случае это дело может закончится всеобщим бунтом! Может я ошибаюсь?
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26.02.2021 20:50 Відповісти
Это что за фигня??? Те кто платит - ЛОШАРЫ, а те кто КРАЛ молодцы?
Или КАЛОмойша и другие покажут тупо наворованое, заплатят 5% и затем в ЛЮБОМ банке мира их бабло будет белоснежным. Закон + квитанция
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26.02.2021 21:31 Відповісти
 
 