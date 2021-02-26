В Украине за сутки зафиксировали 8 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 26 февраля в Украине за сутки зафиксировали 8 003 новых случая инфицирования коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности заболели 475 детей и 312 медработников.

Также за сутки госпитализировали 2 762 человека, умерло 146 пациентов, выздоровели – 4 244. При этом совершили 78 264 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548), Закарпатской (515) областях и в Киеве (748).

За все время пандемии в Украине заболело 1 333 844 человека, выздоровело – 1 163 555, летальных случаев зафиксировали 25 742, было проведено 6 845 974 теста.

Напомним, днем ранее, 25 февраля сообщали о 8 147 новых случаях заболевания, на утро 24 февраля зафиксировали 5 859 новых заболевших, 23 февраля – о 4 182, 22 февраля – 3 206.