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Lufthansa с 30 апреля запустит прямые рейсы из Франкфурта во Львов

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Lufthansa с 30 апреля запустит прямые рейсы из Франкфурта во Львов

Авиакомпания Lufthansa внесла в расписание прямые рейсы Франкфурт-Львов с 30 апреля. Авиакомпания будет их выполнять в дополнение к маршруту Львов-Мюнхен, который функционирует с 2009 года.

В мае Lufthansa будет выполнять по четыре перелета в неделю между Франкфуртом и Львовом: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на региональных самолетах Bombardier CRJ 900, передает avianews.com.

С 1 июня добавится два дополнительных рейса по вторникам и четвергам. В результате общая частота полетов достигнет шести в неделю.

Авиабилеты Львов-Франкфурт продаются по цене от 5 800 грн в обе стороны по тарифу Lite, который включает перевозку только ручной клади.

Франкфурт является основным транзитным узлом Lufthansa. Авиакомпания предлагает пересадки в этом аэропорту в другие точки мира, включая Америку и Азию.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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