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Долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос за год на 14 миллиардов

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Долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос за год на 14 миллиардов

Задолженность Пенсионного фонда по займам с Единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов выросла в прошлом году на 13,9 млрд грн – с 49,2 млрд грн на начало 2020 года до 62,1 млрд грн на 1 января 2021 года.

Об этом свидетельствует отчет Государственной казначейской службы Украины об итогах деятельности в 2020 году.

Как отмечается в документе, задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов существует с 2007 года и остается на сегодня одной из самых больших проблем для Единого казначейского счета.

"В течение 2020 года у Пенсионного фонда возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов в сумме 179 млрд грн. Пенсионным фондом погашена задолженность по займам на общую сумму 166,1 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн – по займам, предоставленным в 2019 году, 165 млрд грн – по займам, предоставленным в 2020 году", – отмечается в отчете.

В Казначействе уточнили, что просроченная задолженность Пенсионного фонда Украины по займам, предоставленным с ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов в 2007-2014 годах составляет 48,1 млрд грн. Таким образом, за 2015-2019 годы непогашенная задолженность составляет всего около 1 млрд грн.

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Как сообщалось, поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд недосчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".

Автор: Михайло Орлюк
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