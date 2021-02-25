СБУ обнаружила схему незаконного оформления иностранцев в медицинские вузы

Служба безопасности Украины заблокировала противоправный механизм оформления иностранных студентов в государственные и частные украинские медицинские вузы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором схемы стал иностранный гражданин, постоянно проживающий в Украине.

По данным следствия, он действовал в сговоре с работниками госпредприятия в сфере образования, которое осуществляет сопровождение обучения иностранных студентов.

"Злоумышленники за деньги устраивали желающих в учебные заведения в разных регионах страны. Оформление происходило без надлежащей подачи документов и сдачи экзаменов. Оплата "услуг" осуществлялась через подконтрольные дельцу коммерческие структуры. "Такса" доходила до $3 тысяч за один учебный год", – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и офисах подконтрольных делку частных компаний. Во время следственных действий изъята документация, подтверждающая противоправное зачисления абитуриентов, а также валюта на сумму более чем 6 млн в гривневом эквиваленте.