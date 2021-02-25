СБУ обнаружила схему покупки списанных деталей для самолетов под видом новых. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм присвоения бюджетных средств руководством одного из государственных оборонных предприятий путем закупки списанных деталей для техники под видом новых по завышенным ценам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ходе расследования установлено, что по указанию руководства подчиненные систематически списывали пригодное к эксплуатации военное имущество, в частности, авиационные запчасти самолетов, находившихся на госпредприятии.

"Чиновники действовали через подконтрольные коммерческие структуры. Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти путем изменения аутентичных серийных номеров "превращали" в новые. Руководство завода в полном объеме оплачивало "ремонт", а также за счет госпредприятия закупало списанные запчасти как новые по завышенным ценам. Полученные средства присваивали организаторы и исполнители", – сказано в сообщении.

По данным следствия, для прикрытия сделки должностные лица подделывали документацию о списании, закупке и якобы проведенных регламентных работах по ремонту авиадеталей.

По оценке СБУ, чиновники перечислили за некачественную продукцию более 100 млн грн государственных средств.

Правоохранители провели обыски в помещениях завода, офисах подконтрольных фирм, а также по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъята финансовая документация, подтверждающая противоправную деятельность и большая сумма наличных в валюте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса устанавливаются убытки, нанесенные государственному бюджету, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности, отмечается в сообщении.