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Авиакомпания SkyUp возобновит полеты в Одессу

Новини БізнесЦензор Транспорт

Авиакомпания SkyUp возобновит полеты в Одессу

Авиакомпания SkyUp в конце мая возобновит регулярные внутренние рейсы в Одессу. В летнем сезоне 2021 года авиакомпания будет обслуживать три маршрута внутри Украины.

27 мая SkyUp вернется на линию Харьков-Одесса. Рейсы запланированы четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, передает avianews.com.

28 мая авиакомпания возобновит полеты между Львовом и Одессой. Рейсы внесены в расписание три раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам.

29 мая SkyUp откроет маршрут Запорожье-Одесса с частотой полетов два раза в неделю по средам и субботам.

Минимальная стоимость авиабилетов для всех трех маршрутов начинается от 605 грн по безбагажному тарифу. В стоимость включена перевозка только ручной клади весом до 9 кг.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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