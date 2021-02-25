Импорт авокадо в Украину вырос за пять лет в 6 раз, – УКАБ

Импорт авокадо в Украину по итогам 2020 года составил 10,8 тыс. тонн на общую сумму $28,4 млн, что на 28% выше аналогичного показателя прошлого года в натуральном выражении.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Как отмечается в сообщении, за последние 5 лет среднегодовые импорт авокадо в Украину в натуральном выражении вырос по 6 раз, а в денежном – в 8.

Ключевыми поставщиками авокадо в Украине являются страны с жарким климатом, где и выращивается этот фрукт.

Основными поставщиками авокадо в Украину в 2020 году стали Перу (23% украинского импорта в натуральном выражении), Израиль (16%), Кения (15%), Южная Африка (12%) и Испания (10%).