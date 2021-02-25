Суд вернул охранникам Медведчука базу на столичном Трухановом острове

Апелляционный суд по иску районной общественной организации "Клуб "Козак" отменил решение первой инстанции, обязавшей организацию по иску прокуратуры вернуть земельный участок площадью 1,17 га на Трухановом острове.

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, пишут Наші гроші.

"Клуб "Казак" пользуется участком с 2001 года. Тогда Киевсовет принял решение, которым согласовал место расположения спортивно-оздоровительного комплекса на Трухановом острове (берег р. Десенка). После чего "Клуб "Козак" и Киевсовет заключили договор резервирования земельного участка, по условиям которого за Клубом (инвестор, застройщик) на три года резервируется участок площадью 1,17 га.

Прокурор в суде заявил, что на сегодня "Клуб "Казак" незаконно использует участок без каких-либо правоустанавливающих документов и соответствующих решений Киевсовета.

Ссылку Клуба на договор резервирования прокурор назвал необоснованной, поскольку срок его действия истек еще в 2004 году.

В ноябре 2020 года Хозсуд Киева согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее иск, обязав "Клуб "Казак" освободить участок от всего размещенного на нем имущества.

Однако, апелляционный суд это решение отменил и в удовлетворении иска прокуратуре отказал.

Апелляционный суд пришел к выводу, что у "Клуба "Козак" имеются правовые основания для пребывания на указанном участке, что подтверждается решением Киевсовета от 24 мая 2001 года о согласовании места расположения спортивно-оздоровительного комплекса на Трухановом острове, тем же договором резервирования земельного участка от 6 декабря 2001 года, а также актом сдачи-приемки перенесенных в натуру границ зарезервированного участка от 25 сентября 2001 года.

При этом, апелляционный суд решил, что отсутствие у "Клуба "Козак" правоустанавливающих документов на участок, в данном случае, не может квалифицироваться ни как самовольное ее занятие, ни как незаконное занятие, поскольку существуют объективные причины, в результате которых Клуб лишен возможности заключить договор аренды.

Этими причинами, по мнению суда, являются решение Киевсовета от 2002 года, которым было остановлено рассмотрение дел по предоставлению, оформлению права пользования земельными участками и согласованию места расположения объектов на территории Труханова острова до завершения разработки и утверждения проекта детального плана территории. Как указал апелляционный суд, указанное решение не содержало никаких выводов относительно прекращения осуществленного бронирования спорного участка.

При этом прокурор в суде указывал, что "Клуб "Козак" не обжаловал решение Киевсовета 2002 года.

Кроме того, суд отметил, что согласно решению Киевсовета от 16 мая 2019 года "О провозглашении ландшафтного заказника местного значения "Труханов остров" указанный участок, занимаемый "Клубом "Козак", в территорию заказника не входит, что подтверждается приложением к данному решению с соответствующим перечнем.

Как сообщалось, в 2019 году журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка, вроде военной.

Владельцами районной общественной организации "Клуб "Козак" является Александр Шевелев, Юрий Палий и Александр Литвинов.

Юрий Палий является бывшим работником ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", одного из старейших и самых известных активов семьи Виктора Медведчука. В свою очередь Александр Литвинов – это экс-помощник давнего бизнес-партнера Медведчука, а сейчас и его однопартийца по "Оппозиционной платформе - За жизнь", нардепа Григория Суркиса.

Руководит РОО "Клуб "Козак" Ян Марченко – это бывший помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука.

Как известно, на Козака, Медведчука, их родственников и близкое окружение наложены персональные санкции.