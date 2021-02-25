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Долг облгазов перед Оператором ГТС превысил 1,7 миллиарда

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Долг облгазов перед Оператором ГТС превысил 1,7 миллиарда

Задолженность участников рынка перед "Оператором ГТС Украины" за отобранный из системы магистральных газопроводов газ в январе выросла на 431 млн грн или на 20% – до 1,98 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе долг операторов газоразподильних сетей (обл - и горгазов) составляет 1,7 млрд грн.

Наибольший прирост задолженности среди облгазов в январе – долг "Донецкоблгаза" за месяц вырос на 243 млн грн, "Тернопольгоргаза" – на 104 млн грн, а "Мелитопольгаза" – на 13 млн грн.

Оператор ГТС отмечает, что сегодня совокупная задолженность "Донецкоблгаза" и "Тернопольгоргаза" составляет 1,03 млрд грн (649 млн грн и 376 млн грн соответственно) – это 60% всей задолженности облгазов.

"Проблема является критической и требует немедленного вмешательства правоохранительных органов: длительный бесплатный отбор значительных объемов газа этими облгазами и накопление долгов создают угрозу для стабильной работы Оператора ГТС, а затем со временем прямо или косвенно лягут бременем на плечи потребителя", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что "Донецкоблгаз" продемонстрировал аномальную динамику роста задолженности в последние месяцы 2020 года.

"366 млн грн или 88% общего долга были образованы в ноябре и декабре. Производственно-технологические расходы достигали 25% от потребления газа в периоде, то есть четверть газа "потерялась" в сетях облгазов на пути к конечному потребителю. ОГТСУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность "Донецкоблгаза", а также к Минэнерго по проверке эффективности использования предприятием сетей, находящихся в государственной собственности", – подчеркивает Оператор ГТС.

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Как сообщалось, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

В начале февраля 2021 года Офис генерального прокурора (ОГПУ) завершил досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению служебных лиц ЧАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия. По данным следствия, в 2017-2020 годах менеджеры компании незаконно вывели средства на указанную сумму на счета частных компаний.

В октябре-ноябре 2020 года поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом 404,55 тыс. клиентов, которые перешли от "Донецкоблгаза".

Отметим, что 38% акций "Донецкоблгаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.

Автор: Михайло Орлюк
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