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МВФ ждет предложений от Украины для продолжения переговоров

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МВФ ждет предложений от Украины для продолжения переговоров

Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии с Украиной, прошедшие в ходе работы недавней миссии в декабре-феврале, однако констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге 25 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", – сказал Райс.

Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Представитель Фонда не назвал каких-то сроков.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.

Нацбанка, позволили заявить о миссии.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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