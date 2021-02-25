Нацкомиссия оштрафовала "Лубныгаз" по жалобе потребителей
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "Лубныгаз" на 102 тыс. грн за несоблюдение требований законодательства и нарушение лицензионных условий
Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение было принято на заседании 24 февраля по итогам проведенной проверки.
"Основанием для проверки АО "Лубныгаз" были многочисленные обращения граждан г. Лубны в связи с прекращением распределения природного газа АО "Лубныгаз" и осуществления неправомерного определения годовой заказанной мощности", – отмечается в сообщении.
Кроме того, "Лубныгаз" обязан в срок до 25 марта предоставить НКРЭКУ письменные объяснения и подтверждающие документы о соответствии системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.
Согласно материалам на сайте НКРЭКУ, изначально предлагалось оштрафовать компанию на 850 тыс. грн по обращению граждан, которым компания неправомерно установила завышенный объем заказанной годичной мощности для доставки газа.
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