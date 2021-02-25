Списание налогового долга позволило сократить количество должников в 5 раз, – ГНСУ

Количество налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, сократилось с 4,15 млн человек на начало 2020 года до 834,9 тыс. на январь 2021 года благодаря механизму списания налогового долга, а общая сумма налогового долга в целом снизилась за год на 19,6 млрд грн - до 104 млрд грн.

Об этом сообщил замглавы Государственной налоговой службы Михаил Титарчук, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, 3,7 млн граждан получили списание налогового долга на 1,2 млрд грн.

По данным Титарчука, в 2020 году суды разных инстанций приняли 1,16 тыс. решений в пользу Госналоговой (787 – в 2019 году).

"В 2020 году по итогам рассмотрения судебных дел в бюджет поступило 6 млрд грн, что по сравнению с 2019-м в 4,4 раза больше", – отметил он.

Как сообщалось, Государственная налоговая служба списала налоговый долг 3,65 млн налогоплательщиков на общую сумму 1,18 млрд грн.

Напомним, в 2020 году парламент принял закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" №1072-ІХ.

В частности, норма документапозволяет списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 060 грн.