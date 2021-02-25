Импорт колбасных изделий за пять лет подскочил в 12 раз, – УКАБ

Импорт колбасно-мясных изделий в Украину в 2020 году составил 4,7 тыс. тонн, что в 12 раз превышает показатель пятилетней давности и в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В то же время в УКАБ отмечают, что несмотря на рост поставок, доля импортируемых колбас в общем предложении на украинском рынке остается незначительной – около 1,4%.

"Основными поставщиками мясо-колбасных изделий в Украине являются европейские страны. Причем, если в натуральном выражении безусловно лидирует Польша (73%), то в стоимостном выражении первое место занимает Испания (43%). Это свидетельствует об импорте из стороны Испании более деликатесных групп, которыми славится эта страна", – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

В то же время экспорт колбасных изделий из Украины также растет, однако объемы его значительно меньше по сравнению с импортом.

Так, в 2020 года было экспортировано 1,4 тыс. тонн этой продукции, что в 2,6 раза выше показателя предыдущего года. Основными странами-покупателями украинских колбас в 2020 году были: Нигерия (25% экспортной выручки), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдова (5%).