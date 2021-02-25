Налоговая служба планирует провести 5 тысяч проверок крупных компаний

Государственная налоговая служба планирует в 2021 году провести до 5 тыс. проверок, в том числе 4 тыс. плановых проверок, однако касаться они будут исключительно крупного бизнеса.

Об этом сообщила замглавы ведомства Наталья Рубан в ходе представления результатов работы налоговой в 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

"Плановых проверок будет 4 тыс. Есть более 400 субъектов для проверок по материалам ТСК. Где-то до 5 тыс. проверок у нас планируется в 2021 год", - сообщила Рубан.

Рубан уточнила, что в перечне налогоплательщиков, которых планируется посетить с проверками, отсутствуют представители малого и среднего бизнеса.

"В основном это крупный капитал, большие предприятия, которые десятками лет остаются убыточными и претендуют на большие суммы возмещения НДС, или же работают в высокорентабельных сферах экономической деятельности, имеют контролируемые операции", - пояснила Рубан.