Курорт "Буковель" продолжит работать в условиях "красной" зоны карантина на Прикарпатье

Горнолыжный курорт "Буковель" продолжит принимать туристов с 26 февраля в условиях "красной" зоны эпидемиологической опасности в Ивано-Франковской области.

Как сообщается на сайте курорта, продолжат работать трассы и подъемники, а также гостиницы (в том числе с включенными завтраками).

В то же время кафе, бары и рестораны будут работать с ограничениями (адресная доставка и на вынос).

Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы на этот период будут отменены.

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Как сообщалось, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести в Ивано-Франковской области с 26 февраля "красный" уровень эпидемической опасности из-за стремительного распространения коронавируса и усиленные ограничительные меры, включая запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заполненностью больниц в области открыт первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети курортного комплекса "Буковель", включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера", при этом структуры олигарха управляют всем комплексом.

"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.