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Промышленное производство в январе возобновило падение, – Госстат

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Промышленное производство в январе возобновило падение, – Госстат

Промышленное производство в Украине в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% по отношению к "доковидному" январю 2020 года, а скорректированное на эффект календарных дней сокращение составило 2,7%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), к предыдущему месяцу снижение промышленного производства в январе составило 16,1%, а с учетом сезонной корректировки – 3,3%, передает Интерфакс-Украина.

В перерабатывающей промышленности в январе 2021 года к январю 2020 года зафиксирован спад на 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 3,2%.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2%, что стало крупнейшим падением за последние 5 лет.

В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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В "доковідному" січні 2020 ВЖЕ почалося падіння промисловості.
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25.02.2021 18:17 Відповісти
Слушайте и дальше гетьмановича,этот агент кремля развалит экономику полностью.
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25.02.2021 19:25 Відповісти
А шо должно было расти?
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25.02.2021 19:32 Відповісти
Нуууу! 🤔 Зебіли в це чомусь щиро вірили! Їм важко жити без віри в казку.
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26.02.2021 00:42 Відповісти
что значит "возобновило падение"?
а когда оно его прекращало?

Пока не уберем клована и не вернем Пороха и Гройсмана - падение будет только усиливаться.
Клоуны умеют в цирке, но не в экономике.
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25.02.2021 20:20 Відповісти
Звісно Порох і Гройсман забезпечать зростання, правда спершу гривню гавкнуть в три рази по відношенню до долара, але то таке...
P.S. Про яке "зростання" при Порошенкові йде мова?! Не зрозуміло?! Адже а ні виробництво, а ні зарплати так і не досягли рівня 2013 року .
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26.02.2021 16:30 Відповісти
А если принять во внимание беспрецедентный рост цен на основные товары нашего экспорта, то падение будет просто катастрофическим!
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26.02.2021 08:23 Відповісти
Україною керують неукраїнці і їм байдуже її стан. Крім того, реального рівня економіки народ не знає - тотальна брехня уведена в ранг державної політики.
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26.02.2021 09:11 Відповісти
 
 