Промышленное производство в январе возобновило падение, – Госстат

Промышленное производство в Украине в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% по отношению к "доковидному" январю 2020 года, а скорректированное на эффект календарных дней сокращение составило 2,7%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), к предыдущему месяцу снижение промышленного производства в январе составило 16,1%, а с учетом сезонной корректировки – 3,3%, передает Интерфакс-Украина.

В перерабатывающей промышленности в январе 2021 года к январю 2020 года зафиксирован спад на 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 3,2%.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2%, что стало крупнейшим падением за последние 5 лет.

В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.