Промышленное производство в январе возобновило падение, – Госстат
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Промышленное производство в Украине в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% по отношению к "доковидному" январю 2020 года, а скорректированное на эффект календарных дней сокращение составило 2,7%.
Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), к предыдущему месяцу снижение промышленного производства в январе составило 16,1%, а с учетом сезонной корректировки – 3,3%, передает Интерфакс-Украина.
В перерабатывающей промышленности в январе 2021 года к январю 2020 года зафиксирован спад на 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – рост на 3,2%.
Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2%, что стало крупнейшим падением за последние 5 лет.
В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.
Будь ласка, зачекайте...
а когда оно его прекращало?
Пока не уберем клована и не вернем Пороха и Гройсмана - падение будет только усиливаться.
Клоуны умеют в цирке, но не в экономике.
P.S. Про яке "зростання" при Порошенкові йде мова?! Не зрозуміло?! Адже а ні виробництво, а ні зарплати так і не досягли рівня 2013 року .