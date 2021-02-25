Операторы заявляют о невозможности блокирования отдельных каналов в Telegram

У операторов/провайдеров отсутствует возможность заблокировать отдельные каналы в Telegram без блокирования всего мессенджера в целом.

Об этом заявили в пресс-службе мобильного оператора "Киевстар", передает Интерфакс-Украина.

"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", – пояснили в компании.

Кроме того, оператор отмечает, что арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса является достаточно спорной юридической конструкцией, о чем "Киевстар" последовательно заявляет в судах при получении разъяснений или оспаривании подобных определений судов.

В пресс-службе "Укртелекома" также отметили чрезвычайную сложность решения по блокированию отдельных Telegram-каналов и предложили предоставить операторам рекомендации по технической реализации таких решений со стороны государственных служб.

При этом в компании заверили, что "Укртелеком" ищет техническую возможность выполнения постановления о блокировании определенных Telegram-каналов в соответствии с постановлением суда, указав, что в настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач неизвестны.

"Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным", – заявили в пресс-службе "Укртелекома".

В компании также считают уместным, чтобы соответствующие службы предоставили операторам/провайдерам рекомендации для технической реализации подобных решений при наличии существующих инструментов у операторов, не нарушая при этом права потребителей на доступ к другим каналам и ресурсам этого мессенджера.

Как сообщалось, Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые, по информации СБУ, использовались для дестабилизации ситуации в Украине по заказу спецслужб РФ.

Напомним, 1 февраля СБУ объявила о разоблачении масштабной агентурной сети, которая работала по заказу спецслужб Российской Федерации и управляла сетью популярных каналов в Telegram, в том числе "Легитимный" и "Резидент", каждый из которых имеет более 100 тыс. подписчиков.

По данным следствия, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".