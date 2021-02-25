Импорт нефтепродуктов через порты упал в январе вдвое

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе 2021 года сократился почти в два раза, до 8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (15 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины.

Весь импортированный объем пришелся на порты "Бердянск" (3,7 тыс. т.онн) и "Измаил" (4,3 тыс. тонн.), передает enkorr.

Импорт нефтепродуктов в другие украинские порты в январе текущего года не осуществлялся.

По итогу 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 866 тыс. тонн нефтепродуктов против 965 тыс. тонн годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.