Минэкономики предложило ввести институт местных бизнес-омбудсменов в каждом регионе

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует запустить институт местных бизнес-омбудсменов в каждом регионе, а также создать центры поддержки бизнеса с фокусом на инновации и производство.

Соответствующее заявление было озвучено во время второго заседания секторальной рабочей группы по вопросам малого и среднего предпринимательства по координации международной технической помощи, передает пресс-служба ведомтсва.

Отмечено, что первоочередной задачей министерства является консолидация государственной национальной инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства.

"Для этого Минэкономики планирует предпринять следующие шаги: запустить совместно с международными партнерами программы состоятельности бизнес-объединений; создать информационные, инкубационные, акселерационного центры поддержки бизнеса, с фокусом на инновации и производственную деятельность; ввести институт местного бизнес-омбудсмена в каждом регионе", - говорится в сообщении.

Также заместительница министра экономики Ирина Новикова заявила, что Минэкономики и правительство в рамках подготовки Национальной экономической стратегии до 2030 года определили векторами развития МСБ развитие экосистемы поддержки бизнеса, расширение доступа к финансированию, упрощение регуляторной среды, а также способствование доступу к новым рынкам.