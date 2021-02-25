Бывшие сотрудники попавших под санкции телеканалов соратника Медведчука создают новый, – СМИ (обновлено)

Сотрудники медиахолдинга народного депутата от "Опозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука, создают новый телеканал на базе телеканала "Перший незалежный".

Об этом сообщают источники отраслевого издания "Детектор медиа".

Исходя из данных Единого государственного реестра, 24 февраля у канала "Перший незалежный" (ООО "Тайм медиа") поменялся владелец, им стало ООО "Медиахолдинг "Новости", созданное 18 февраля сотней работников каналов Медведчука ZIK, NewsOne и "112".

Эта компания выкупила телеканал, там сейчас готовят рекламную кампанию. По данным источников издания, работа нового телеканала должна начаться уже в апреле.

Основатель и руководитель "Тайм медиа" Роман Любицкий, которому раньше принадлежал "Первый независимый", не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала при участии бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака. Однако уточнил, что уже более года ищет покупателей для своего канала. Отмечается, что Любицкий был директором телеканала ZIK до перехода его в собственность Козака.

Источники "Детектор медиа" не только подтверждают создание нового телеканала на основе "Первого независимого", но и сообщают, что руководить запуском будет телепродюсер Олег Семенов, который раньше продюсировал "112 Украина" (2013-2014), NewsOne (2015-2017), "Прямой канал" (2017-2019), а потом возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Козак.

Роман Любицкий также является директором львоского телеканала "НТА".

"Коллектив телеканала NTA осуждает решение директора ЧП "НТА – Независимое телевизионное агентство" Романа Любицкого продать собственный телеканал "Первый Независимый" ООО "Медиахолдинг "Новости", которое 18 февраля создали 100 работников "каналов Медведчука"... Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, действующими в интересах страны-агрессора России", – подчеркивается в заявлении коллектива телеканала в Facebook.

В коллективе NTA говорят, что эта информация стала для них полной неожиданностью и призывают собственников канала отстранить его от исполнения обязанностей.

В заявлении также говорится, что Любицкий причастен к телеканалу NTA только юридически, он не имеет какого-либо влияния на редакционную политику канала.

"Он является директором ООО "НТА – Независимое телевизионное агентство", которое владеет лицензией на телевизионное вещание. А весь контент для телеканала создает другое юридическое лицо", – подчеркивают работники NTA.

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Согласно данным госреестра юрлиц, уполномоченными лицами ООО "Медиахолдинг "Новини" указаны Виктор Фролов и гендиректор "112 телеканала" Егор Бенкендорф.

Среди основателей компании также указаны сотрудники трех телеканалов, попавших под санкции, – Руслан Коцаба, Павел Кужеев, Диана Панченко, Вячеслав Пиховшек и другие.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Кроме того, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!"), который является формальных собственников указанных телеканалов и известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

Козак на момент избрания в Раду Козак был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы. Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.