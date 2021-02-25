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Нацполиция отозвала письмо о блокировании больше 400 сайтов в Украине, – Геращенко (обновлено)

Новини БізнесЦензор IT

Нацполиция отозвала письмо о блокировании больше 400 сайтов в Украине, – Геращенко (обновлено)

Голосеевский районный суда Киева обязал всех операторов и провайдеров телекоммуникаций заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

В списке из 426 сайтов, к которым провайдеры должны закрыть доступ. В частности, в списке оказалось российское информагентство РБК, основные домены интернет-изданий From-ua, Vlasti.net, Схіd.info, Banki.ru, один из доменов издания Obozrevatel, сайт винницкого издания "20 минут", а также российская блог-платформа "Живой Журнал".

Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Нацполиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к НКРСИ о блокировании указанных сайтов.

"Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, суд принял решение о блокировании сайтов по заявлению Александра Пана, с которым он обратился в полицию. В свою очередь Нацполиция открыла по его заявлению уголовное производство.

"После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов… Судья Плахотнюк 4 февраля выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. П., то есть – "орудием преступления", и налагает на них арест", – пояснил Геращенко.

По его словам, далее решения суда было направлено следователю полиции, а также в НКРСИ.

"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет ресурсов, нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", – заявил Геращенко. При этом часть указанных в решении суда интернет-ресурсов до сих пор заблокированы.

Как сообщалось, Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые, по информации СБУ, использовались для дестабилизации ситуации в Украине по заказу спецслужб РФ.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
Щось схоже на популізм... Там список довше - кацапи наробили цих сайтів і виданнь як віртуальних так і друкованих тисячі в Україні.
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25.02.2021 15:32
+5
http://kurs.com.ua, strana.ua, сайты телеканала "Наш" и так далее все это российские пропагандистськие сайты из РФ, ФСБ, которые пасутся в Украине. Их нужно все закрыть, кацапы штампуют их пачками.
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25.02.2021 17:39
+4
Сначала один идиот подготовил список сайтов на блокировку, потом второй идиот дал третьему идиоту для вынесения решения. очевидно, что судья даже не заходил ни на один из этих сайтов. вот Порох закрывал по-настоящему - одноглазники, вконтакте, а эти дурачки зеленые - сами эрзац, и закрывают какой-то эрзац
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25.02.2021 17:19
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А где то есть этот список сайтов в опубликованом виде? Ато на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации я его что то пока не вижу...
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25.02.2021 15:15 Відповісти
Нашёл - https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2053&language=ru
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25.02.2021 15:26 Відповісти
На странеюа было, даже gist.github додумались блочить. Хотя вангую, не отозви они это решение, уже завтра на цензоре писали бы в комментах что это фсбшный сайт, как всегда.
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26.02.2021 09:39 Відповісти
пішов ти ***** зі своєю сраною странаюа
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26.02.2021 11:11 Відповісти
Щось схоже на популізм... Там список довше - кацапи наробили цих сайтів і виданнь як віртуальних так і друкованих тисячі в Україні.
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25.02.2021 15:32 Відповісти
Я вам больше скажу... Некоторые сайты вообще не открываются... Некоторые существуют с 20212 года... А некоторые вообще похоже добавили чисто для количества, мол кто там будет проверять... Иначе как обьяснить что в этом списке к примеру сайт немецкого детского сада? )))
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25.02.2021 15:39 Відповісти
http://kurs.com.ua, strana.ua, сайты телеканала "Наш" и так далее все это российские пропагандистськие сайты из РФ, ФСБ, которые пасутся в Украине. Их нужно все закрыть, кацапы штампуют их пачками.
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25.02.2021 17:39 Відповісти
"Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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Нє Геращенко...Украина с удивлением узнала о том що Стерненку нізащо впаяли 7 років тюряги з конфіскацією! Нацполиция отозвала письмо о блокировании больше 400 сайтов в Украине, – Геращенко - Цензор.НЕТ 2079 а блокування кацапського інфолайна Україну вже не дивує- так і має бути.
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25.02.2021 19:02 Відповісти
Давно ли кацапским инфолайном стала гинекологическая клиника в Дуйсбурге?
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25.02.2021 19:21 Відповісти
Сначала один идиот подготовил список сайтов на блокировку, потом второй идиот дал третьему идиоту для вынесения решения. очевидно, что судья даже не заходил ни на один из этих сайтов. вот Порох закрывал по-настоящему - одноглазники, вконтакте, а эти дурачки зеленые - сами эрзац, и закрывают какой-то эрзац
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25.02.2021 17:19 Відповісти
ничего не понял, но поддерживаю
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25.02.2021 18:30 Відповісти
Скорее всего тут какой-то конфликт интересов, совершенно разнородные сайты свалены в одну кучу для того чтобы замылить реальные объекты атаки, если внимательнее посмотреть и выделить их, станет понятно кому это выгодно и что за этим стоит.
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25.02.2021 21:24 Відповісти
Свобода слова конституционное право. Диктатурп не пройдёт
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26.02.2021 07:28 Відповісти
Ну раз в списке нет сайтов продажи проституток, наркоты и либерально олигархических ценностей, то можно блокировать, возмущений прогрессивной общественности не последует.
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26.02.2021 08:28 Відповісти
Александр Николаевич Прочухан (ныне известный как Александр Пан) - известный аферист и создатель ряда финансовых пирамид, родившейся 13 марта 1985-го года в украинской Виннице.
Пан Александр Николаевич - Бывший Прочухан И Его Мошенничество Questra World, Mak Holding, AGAM, SPANG Capital

На сегодняшний день признание Александра Пана (Прочухана) преступником международного масштаба, а разоблачение его финансовых пирамид как мошеннических структур - стало всеобщим и тревогу бьют очень большое количество серьезный компаний, банков и надзорных органов многих стран. Полный запрет регуляторов многих стран мира работе и активности Александра Пана на их территории, делает известность мошенника воистину международной. Пирамиды Александра Пана (Прочухана) официально запрещены более, чем в 10 странах мира.
В структуры, запрещающие Прочухану работать, входят такие авторитетные компании как: Национальный Банк Бельгии, Управление финансовыми услугами и рынками FSMA, Австрийский надзорный орган, Контрольный орган Лихтенштейна FMA, Польский надзорный орган, Британский надзорный орган, Национальный Чешский и Словенский Банки, Федеральное управление финансового надзора Германии, Комиссия Ценных бумаг Малайзии, Финансовое управление Брунея-Даруссалама и многие другие.
Questra Holdings, Questra World и Atlantic Global Asset Management распространяют слухи о том, что они имеют разрешение вести свою деятельность в Бельгии и других странах Европы, однако это наглая ложь, ведь Национальный бельгийский банк наложил свой запрет.
Компания AGAM, по уверению мошенников зарегистрирована в Польше? Но, и это ложь, ведь районная прокуратура в Варшаве запрещает деятельность Прочухана на территории страны. Мошенники утверждают, что их пирамиды получили аккредитацию в Германии? Федеральное управление финансового надзора Германии отказало в лицензии мошенникам, так что это - тоже ложь.
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26.02.2021 09:14 Відповісти
 
 