Нацполиция отозвала письмо о блокировании больше 400 сайтов в Украине, – Геращенко (обновлено)
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Голосеевский районный суда Киева обязал всех операторов и провайдеров телекоммуникаций заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.
Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
В списке из 426 сайтов, к которым провайдеры должны закрыть доступ. В частности, в списке оказалось российское информагентство РБК, основные домены интернет-изданий From-ua, Vlasti.net, Схіd.info, Banki.ru, один из доменов издания Obozrevatel, сайт винницкого издания "20 минут", а также российская блог-платформа "Живой Журнал".
Позднее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Нацполиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к НКРСИ о блокировании указанных сайтов.
"Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, суд принял решение о блокировании сайтов по заявлению Александра Пана, с которым он обратился в полицию. В свою очередь Нацполиция открыла по его заявлению уголовное производство.
"После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов… Судья Плахотнюк 4 февраля выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. П., то есть – "орудием преступления", и налагает на них арест", – пояснил Геращенко.
По его словам, далее решения суда было направлено следователю полиции, а также в НКРСИ.
"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет ресурсов, нанесено не было. Кроме вреда общественной морали после таких решений суда", – заявил Геращенко. При этом часть указанных в решении суда интернет-ресурсов до сих пор заблокированы.
Как сообщалось, Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые, по информации СБУ, использовались для дестабилизации ситуации в Украине по заказу спецслужб РФ.
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Нє Геращенко...Украина с удивлением узнала о том що Стерненку нізащо впаяли 7 років тюряги з конфіскацією! а блокування кацапського інфолайна Україну вже не дивує- так і має бути.
На сегодняшний день признание Александра Пана (Прочухана) преступником международного масштаба, а разоблачение его финансовых пирамид как мошеннических структур - стало всеобщим и тревогу бьют очень большое количество серьезных компаний, банков и надзорных органов многих стран.
Пан Александр Николаевич - Бывший Прочухан И Его Мошенничество Questra World, Mak Holding, AGAM, SPANG Capital
На сегодняшний день признание Александра Пана (Прочухана) преступником международного масштаба, а разоблачение его финансовых пирамид как мошеннических структур - стало всеобщим и тревогу бьют очень большое количество серьезный компаний, банков и надзорных органов многих стран. Полный запрет регуляторов многих стран мира работе и активности Александра Пана на их территории, делает известность мошенника воистину международной. Пирамиды Александра Пана (Прочухана) официально запрещены более, чем в 10 странах мира.
В структуры, запрещающие Прочухану работать, входят такие авторитетные компании как: Национальный Банк Бельгии, Управление финансовыми услугами и рынками FSMA, Австрийский надзорный орган, Контрольный орган Лихтенштейна FMA, Польский надзорный орган, Британский надзорный орган, Национальный Чешский и Словенский Банки, Федеральное управление финансового надзора Германии, Комиссия Ценных бумаг Малайзии, Финансовое управление Брунея-Даруссалама и многие другие.
Questra Holdings, Questra World и Atlantic Global Asset Management распространяют слухи о том, что они имеют разрешение вести свою деятельность в Бельгии и других странах Европы, однако это наглая ложь, ведь Национальный бельгийский банк наложил свой запрет.
Компания AGAM, по уверению мошенников зарегистрирована в Польше? Но, и это ложь, ведь районная прокуратура в Варшаве запрещает деятельность Прочухана на территории страны. Мошенники утверждают, что их пирамиды получили аккредитацию в Германии? Федеральное управление финансового надзора Германии отказало в лицензии мошенникам, так что это - тоже ложь.