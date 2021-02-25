Фонд госимущества назначил аукцион на право аренды государственного рудника Ахметова

Фонд госимущества (ФГИ) Украины проведет аукцион по аренде единого целостного имущественного комплекса Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Укрмеханобр" в Кривом Роге, специализирующегося на открытой добыче железной руды.

Как сообщает пресс-служба Фонда, конкурс по аренде предприятия состоится 1 марта, а крайний срок подачи заявок – 28 февраля..

"Сейчас договор на передачу в аренду является одним из крупнейших в Украине и, по данным Фонда, занимает 27-е место в рейтинге ТОП-30 договоров аренды государственного имущества. Так, плата за аренду по данному договору составляет около 12 млн грн ежегодно", – отмечается в объявлении.

Согласно обнародованным данным, добыча сырой руды предприятием в 2019 году составила 458,7 тыс. тонн.

ФГИ подчеркивает, что объект аренды не подлежит приватизации.

Напомним, сейчас арендатором единого целостного имущественного комплекса ГНПП "Укрмеханобр" является "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" (ММК) из группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Договор аренды с ним был заключен в 2005 году сроком на 15 лет, который истек в июле 2020 года.

Плата за аренду по данному договору составляет около 12 млн грн ежегодно.

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Как сообщалось, летом 2016 года Минэкономразвития неоднократно заявляло, что не намерено продлевать договор аренды имущественного комплекса "Укрмеханобр" с ММК им. Ильича, при этом не исключало его аренду или приватизацию в будущем. В "Метинвесте" в свою очередь называли такое решение "попыткой рейдерского захвата".

ММК им. Ильича также обратился в суд с просьбой признать право предприятия на продление аренды до 2027 года.

"Укрмеханбор" обеспечивает 90% потребности доменного цеха ММК им. Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде. При этом арендная плата за использование государственного ГОКа за 11 лет составила 36 млн грн.

ММК специализируется на производстве листового проката, железорудного агломерата, передельного чугуна, литых и катаных слябов, бесшовных и сварных труб и газовых баллонов.

Предприятие входит в группу "Метинвест". Основными акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах.