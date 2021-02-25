Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС 25 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,1-1 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети WOG все виды топлива подорожали на 10 копеек: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л.

Сеть Glusco подняла цены на 30 коп./л: бензин А-92 и дизтопливо подорожали до 28,35 грн/л, бензин А-95 – до 29,35 грн/л.

На 1 грн за литр бензины и ДТ подорожали на станциях "Параллель". AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 7-14 коп./л, KLO – на 10-30 коп./л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 17 коп./л: А-92 подорожал до 24,38 грн/л, А-95 – до 25,31 грн/л, дизтопливо – до 24,20 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" подняла цены на 28 коп./л.

Такие сети как BVS, UPG, Shell, "Укр-Петроль", "Авантаж 7", "Овис", Mango , ZOG, "Рур Групп" и др. повысили цену топлива в пределах 0,1-1 грн./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 16 коп./л и составляет 27,16 грн/л, А-95 – 28,16 грн/л (+16 коп./л), ДТ – 27,58 грн/л (+14 коп./л).