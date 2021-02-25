Суд арестовал имущество компаний беглого экс-министра Захарченко, – прокуратура

Печерский районный суд Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Для осуществления мероприятий по управлению арестованным имуществом судом также удовлетворены ходатайства следователя Государственного бюро расследований о его передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка", - говорится в сообщении.

Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, совершение финансовых операций и махинаций с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР.

Напомним, Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. После Революции Достоинства он бежал в Россию и там получил российское гражданство. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах демонстрантов на Майдане.

Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через "Смартбанк" (Киев). Так, управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

По данному поводу в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел.