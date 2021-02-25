Суд обязал провайдеров закрыть доступ к ряду Telegram-каналов после обращения СБУ

Киевский районный суд Харькова обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница", которые, по информации СБУ, использовались для дестабилизации ситуации в Украине по заказу спецслужб РФ.

Как сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, об этом ее проинформировал департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент".., "Легитимный".., "Картель".., "Сплетница".., путем обязательства Интернет-провайдеров, операторов, провайдеров телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины, в соответствии с ч.2 ст.42 Закона Украины "О телекоммуникациях", включенных в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций и перечень которых содержится на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, закрыть к ним доступ", - цитируют в Комиссии отрывок из решения следственной судьи Светланы Колесник.

В документе также отмечено, что доступ к перечисленным Telegram-каналам должен быть закрыт до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано непосредственно в Харьковском апелляционном суде в течение 5 дней со дня его оглашения.

Напомним, 1 февраля СБУ объявила о разоблачении масштабной агентурной сети, которая работала по заказу спецслужб Российской Федерации и управляла сетью популярных каналов в Telegram, в том числе "Легитимный" и "Резидент", каждый из которых имеет более 100 тыс. подписчиков.

"В ходе спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе", – сказано в сообщении.

По данным следствия, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают.