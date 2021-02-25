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Минздрав готовит изменения в правила дистанционной торговли лекарствами

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Минздрав готовит изменения в правила дистанционной торговли лекарствами

Министерство здравоохранения Украины намерено урегулировать возможность дистанционной торговли лекарственными средствами.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во времяпресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Министерство подготовило внесение изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лексредств, оптовой и розничной торговли в части осуществления дистанционной торговли лексредствами. Внедрение возможности дистанционной торговли лексредствами является одним из передовых инструментов по обеспечению доступности пациентов к лексредствам",- сказал он.

По словам замминистра, соответствующий проект постановления в четверг будет обнародован для общественного обсуждения.

Помимо этого Иващенко добавил, что Минздрав разработал и обнародовал для общественного обсуждения проект 13-ого выпуска государственного формуляра лескредств.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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