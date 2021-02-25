Соратник Медведчука обжаловал санкции СНБО в Верховном суде

В Верховный суд поступил иск народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда на странице в Facebook.

"24 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины "О решении СНБО от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку", – говорится в сообщении.

Иску присвоили регистрационный номер дела – № 9901/39/21.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Кроме того, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!"), который является формальных собственников указанных телеканалов и известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

Козак на момент избрания в Раду Козак был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы. Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.