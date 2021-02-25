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Задержанный в "Борисполе" экс-первый замглавы "Приватбанка" вышел под залог (обновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

Задержанный в

Бывший первый заместитель главы правления государственного "Приватбанка" Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает Интерфакс-Украина.

"За Яценко внесен залог, определенный ранее судом в качестве альтернативной меры пресечения в виде ареста - 52 млн 210 тыс. грн", - сообщили в ВАКС.

При этом в суде не уточнили, кто именно внес залог.

Ранее стало известно, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления одного из банков в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 52,21 млн грн.

Стороной обвинения действия подозреваемого квалифицировали по ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства "Приватбанка" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Генпрокурор заявила, что о подозрении сообщили бывшему первому заместителю главы правления "Приватбанка", который 22 февраля собирался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Его задержали правоохранители в аэропорту "Борисполь".

По данным CМИ, подозрение вручено экс-замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко лично, а бывшему главе правления банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной - по почте.

Владимир Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетов, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским также является совладельцем компании Fintech Band, запустившей проект monobank.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Та если он уже бежал, То как только его отпустят под залог, он точно убежит!!!
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25.02.2021 12:05 Відповісти
Зато деньги останутся.
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25.02.2021 13:41 Відповісти
...52 ляма за сутки...прикольно...
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25.02.2021 15:09 Відповісти
Украли 140 млрд гривень а залог всего 52 млн-тоесть в 2500 раз меньше.
Конечно он сбежит в ту страну в которой у него давно есть гражданство(Израиль скорее всего)
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25.02.2021 15:48 Відповісти
Що для нього цей застава , - копійки , всього два мілліона доларів 🤣
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25.02.2021 18:39 Відповісти
не мытьем так катаньем,все равно свалю.дам пару копеек выпустят под залог,а я ноги в руки и на подрыв.
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25.02.2021 20:40 Відповісти
купил oneway ticket всего за 52 ляма)) недорого) можно было по программе Маска на Марс слетать
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25.02.2021 21:59 Відповісти
спиз...ли суки 136 лямов, а вышел под залог меньше чем за половину, нормуль?
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26.02.2021 06:30 Відповісти
происхождение залога?...гуляют такие бабки... а Украина такая нищая...такая нищая))....су...
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26.02.2021 10:33 Відповісти
 
 