В Украине за сутки зафиксировали 8 147 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 25 февраля в Украине зафиксировали 8 147 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Также за сутки госпитализировали 2 770 человек, умерло 135 пациентов, выздоровело – 3 889. При этом совершили 86 926 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), Винницкой (639) областях и в Киеве.

Всего за все время пандемии в Украине заболел 1 325 841 человек, выздоровело – 1 159 311, летальных случаев зафиксировали 25 596. Также было проведено 6 809 165 тестов.

Напомним, днем ранее за сутки зафиксировали 5 859, на утро 23 февраля сообщали о 4 182 новых случаях коронавирусной болезни, на утро 22 февраля – 3 206.