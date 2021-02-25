БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
897 відвідувачів онлайн
Новини Влада
1 199 0
виш, ЗВО (72) Кабмін (7236)

Кабмин присоединил президентскую Академию госуправления к университету им. Шевченко

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин присоединил президентскую Академию госуправления к университету им. Шевченко

Кабинет министров Украины реорганизовал Национальную академию государственного управления при президенте Украины и ее региональных институтов путем их присоединения к национальным университетам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Саму Национальную академию государственного управления при президенте Украины правительство реорганизовало путем присоединения к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

Днепропетровский региональный институт Нацакадемии реорганизован путем присоединения к Национальному техническому университету "Днепровская политехника", Одесский региональный институт Нацакадемии – к Государственному университету "Одесская политехника", Харьковский региональный институт Нацакадемии – к Харьковскому национальному университету им.Каразина, Львовский региональный институт Нацакадемии – к Национальному университету "Львовская политехника".

Заявленная цель такой реорганизации - оптимизация структуры вузов, улучшение уровня подготовки и повышение квалификации государственных служащих и специалистов местного самоуправления.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 