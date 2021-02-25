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Уруский предложил собирать самолеты Boeing на "Антонове"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Уруский предложил собирать самолеты Boeing на "Антонове"

Украина имеет наработки возможного сотрудничества с американской компанией Boeing, в частности, о локализации их самолетов.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на радио "Армия FM", передает Интерфакс-Украина.

"Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию Boeing, в частности, относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на "Антонов", – сказал Уруский.

Уруский отметил, что из-за коронакризиса у Boeing, как и у многих компаний, существенно уменьшилось количество заказов.

"Сейчас все ищут новые рынки и возможности. Мы перед собой ставим амбициозные цели, чтобы развивать нашу боевую авиацию. Надеюсь, именно в этом направлении кооперация с Boeing для нас будет полезной", – добавил вице-премьер.

Он также сообщил, что в дополнение к подписанном в конце прошлого года контракту Минобороны с "Антоновым" о производстве трех Ан-178, в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. Уруский уточнил, что срок поставки первого Ан-178 – это 2023 год.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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БОИНГ єто не ИКЕА ...современный самолёт собирать на предприятии которые за последнии 10 лет собрали 2 самолёта? рабочие кадры где? да разбежались по китаям и рашам .. ИТР где.. торгуют на базарах и рынках.. помним ХАЗ и Малышева, ЮЖМАШ и Николаевксий судостроительный 30 ле обещаний запустить производство и...жо#а полная . так вс' єто и есть глобальная говорильня никто не прид'т в єту коррумпированную страну
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25.02.2021 09:37 Відповісти
 
 