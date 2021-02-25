Новинский стал совладельцем "Харьковоблэнерго"

Кипрская компания Smart Holding (Сyprus) Ltd. Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" у Inter Growth Investments Limited (Кипр).

Как сообщает пресс-служба Smart Holding, договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны 21 декабря 2020 года, а сделки закрыты после их одобрения Антимонопольным комитетом (АМКУ).

Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. По состоянию на конец июня 2020 года собственником этого пакета акций стала Inter Growth Investments Limited.

Как сообщалось, 28 января АМКУ предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт". Еще 65% "Харьковоблэнерго" принадлежит государству.

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Напомним, АМКУ в конце 2019 года предоставил разрешение на концентрацию ряда компаний, связанных с бизнесменом Константином Григоришиным и одним из конечных бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Вадиму Новинскому $300 млн в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском НПО".

В 2017 году группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В частности, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.