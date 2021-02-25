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Новинский стал совладельцем "Харьковоблэнерго"

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Новинский стал совладельцем

Кипрская компания Smart Holding (Сyprus) Ltd. Вадима Новинского закрыла сделку по приобретению 29,795% акций АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" у Inter Growth Investments Limited (Кипр).

Как сообщает пресс-служба Smart Holding, договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны 21 декабря 2020 года, а сделки закрыты после их одобрения Антимонопольным комитетом (АМКУ).

Ранее 29,8% акций "Харьковоблэнерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. По состоянию на конец июня 2020 года собственником этого пакета акций стала Inter Growth Investments Limited.

Как сообщалось, 28 января АМКУ предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго" и АО "Харьковэнергосбыт". Еще 65% "Харьковоблэнерго" принадлежит государству.

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Напомним, АМКУ в конце 2019 года предоставил разрешение на концентрацию ряда компаний, связанных с бизнесменом Константином Григоришиным и одним из конечных бенефициаров АО "Сумское НПО" Владимиром Лукьяненко в рамках исполнения решения Лондонского арбитража, который обязал Григоришина выплатить Лукьяненко и его партнеру Вадиму Новинскому $300 млн в рамках спора об опционе на пакет акций в "Сумском НПО".

В 2017 году группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор в Великобритании на более чем $300 млн в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В частности, в октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из "Сумского НПО" в пользу компаний "Техноимопрт" и ООО "Энергетический стандарт", подконтрольных Григоришину.

В частности, в 2011-2013 годах машиностроительное предприятие поставляло продукцию через "Техноимопрт" и "Энергетический стандарт", таким образом занизив доходы второго акционера НПО – Владимира Лукьяненко-младшего.

Остальная часть суммы ($250 млн) касается "опционного соглашения". Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
Новинский - это русская агентура из русской мафии, ее Россия заслала, чтобы он скупал Украину изнутри и уничтожал и он смотрящий еще за русской церковью в Украине. Новинского в тюрьму!!!
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25.02.2021 10:40
+8
"ПАЧИМУ Зеленский продал акции "Харьковоблэнерго" Новинскому?!!!"

Так же надо писать, зебобы?
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25.02.2021 10:59
+7
этот товарищ вместе с Фирташем должен быть следующим, то что творится с арестами и обысками это ответная реакция агентуры на их преследования и создание хаоса в стране, плюс нужно отвлечь внимание от Северного потока который хотят достроить к июню!!!!!!!!!!!!
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25.02.2021 10:41
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Новинский - это русская агентура из русской мафии, ее Россия заслала, чтобы он скупал Украину изнутри и уничтожал и он смотрящий еще за русской церковью в Украине. Новинского в тюрьму!!!
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25.02.2021 10:40 Відповісти
Ця російська воша кругом приліпиться і кров п'є. І де не приліпиться -- всюди грабує і банкротизує підприємства. Який телепень дав йому громадянство?..
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25.02.2021 11:35 Відповісти
И кто его должен посадить? Зеленский?
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25.02.2021 14:12 Відповісти
этот товарищ вместе с Фирташем должен быть следующим, то что творится с арестами и обысками это ответная реакция агентуры на их преследования и создание хаоса в стране, плюс нужно отвлечь внимание от Северного потока который хотят достроить к июню!!!!!!!!!!!!
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25.02.2021 10:41 Відповісти
какие же вы ребята наивные болваны! партия ******* единственные, кто может дать гарантии неприкосновенности ишаку, если конечно он досидит. на конец января, рейтинги обоих ушли вниз, у Пети вверх. шухер! под досрочные выборы в ВР на осень откроют каналы, а по Привату получат решение, что не виноваты. и Моника вроде как патриот, борется, но не может побороть. зайдут в Раду двумя колоннами, будет конституционное большинство.
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25.02.2021 12:16 Відповісти
"ПАЧИМУ Зеленский продал акции "Харьковоблэнерго" Новинскому?!!!"

Так же надо писать, зебобы?
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25.02.2021 10:59 Відповісти
ПАТАМУ ШТА він і країну хоче продати агресору.
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25.02.2021 11:38 Відповісти
Потому, что "инвестиционная"няня для воров,а для украинцев рейдер, как с Укрбудом, дорогами на которых к рукам немало прилипло,а 13-ти тыс.вкладчикам приказали долго ждать.
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25.02.2021 12:38 Відповісти
Глубоковорующий ***** с особыми заслугами перед Украиной. Такого и в параше утопить не грех.
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25.02.2021 11:28 Відповісти
Террорист и то же время агент КГБ скупает стратегические предприятия в Украине! А где же СБУ и контразведка?
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25.02.2021 11:46 Відповісти
Новинский стал совладельцем "Харьковоблэнерго" - Цензор.НЕТ 4860.
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25.02.2021 11:47 Відповісти
"путинские кошельки" в Украине и дальше делают оккупацию украинского енергетического рынка
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25.02.2021 11:54 Відповісти
Правильно, Зеленский, браво! Дай российским коллаборационистам еще источник финансирования!, за счет украинских граждан.
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25.02.2021 12:08 Відповісти
Вот почему это все понимают, кроме Зеленского?
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25.02.2021 12:11 Відповісти
гепыно наследство распродавать начали)
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25.02.2021 12:15 Відповісти
Даже кличка -**** православная не мешает Новинский стал совладельцем "Харьковоблэнерго" - Цензор.НЕТ 5318
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25.02.2021 12:43 Відповісти
-Кемску волость?.
- О, Я Я,Кемску волость.
- Да пусть заберают,не жалко, людишкам не надо, так биомасса,несмыслящая в реформах, уколим им вакцину подопытную и пусть дальше работают за 3 копейки.
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25.02.2021 12:44 Відповісти
Все стратегические предприятия в руках кацапов. А лохторат продолжает верить, что "всё продали американцам".
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25.02.2021 12:45 Відповісти
**** православная?
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25.02.2021 12:52 Відповісти
Тьфу, яка мерзота.
Харківобленерго був григоришинською шахрайською конторою.
А тепер ще й ватним розсадником стане.
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25.02.2021 13:18 Відповісти
а 50 тысяч сбушников раскрыли резонансное похищение какого-то драного менеджера... ну не долбодятлы ли эти придурки... у них на глазах воруют целую энергетическую отрасль, а они менеджера ищут... снимте очЬки, слабоумные...
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25.02.2021 14:51 Відповісти
БГГГ)))) От жеж новина....Хто б дивувався
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25.02.2021 14:56 Відповісти
не Україна, а Гуляй Поле......
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25.02.2021 14:57 Відповісти
 
 