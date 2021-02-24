Фирма Крючкова незаконно построила бизнес-центр в Киеве на месте диспетчерской, – Нацполиция

Управление по расследованию особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции с сентября 2020 года расследует уголовное производство по факту действий нотариуса, который безосновательно увеличил площадь недвижимого имущества по ул. Киквидзе (Бойчука Михаила), 44-А с 85,1 кв. м до 2874,4 кв. м.

Об этом свидетельствует постановление Киевского апелляционного суда от 8 февраля, пишут Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2017 году на аукционе была продана линейная диспетчерская станция площадью 85 кв. м по ул. Киквидзе (Бойчука Михаила), 44-А. Ее купило ООО "Лавистон" за 1,61 млн грн.

Станция располагалась в пределах двух земельных участков общей площадью 0,1 га, находящихся в пользовании "Киевпасстранса".

Следствие установило, что в дальнейшем неустановленные лица в течение 2017-2020 годов, без получения любых документов, дающих право выполнять строительные работы, организовали строительстве офисного комплекса по указанному адресу.

А в июле 2020 года столичный нотариус внес изменения в государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений по объекту на ул. М. Бойчука, 44-А, изменив его площадь, в результате чего площадь указанного объекта безосновательно была увеличена до 2874,4 кв. м.

В сентябре 2020 года полиция признала офисный центр на ул. М. Бойчука, 44-А вещественным доказательством по делу, а 15 октября Шевченковский райсуд наложил арест на этот офис. Однако 8 февраля этого года апелляционный суд это решение отменил и в наложении ареста прокуратуре отказал.

Владельцем ООО "Лавистон" является Леонид Крючков – бывший помощник нардепа Вадима Столара в 2010-2012 годах. В 2019 году он, как и Столар, баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ, но не попал в парламент.

До 2016 года Леонид Крючков был заместителем директора ГП "Укринмаш" из концерна "Укроборонпром". Его брат Дмитрий Крючков является фигурантом дела НАБУ по делу о хищениях на "Запорожьеоблэнерго".

В апреле 2018 Дмитрия Крючкова задержали в Германии. В апреле 2019 он был экстрадирован в Украину, после чего он был арестован. Однако, после внесения 7 млн ​​грн залога он вышел из СИЗО. 2 ноября 2020 Высший антикоррупционный суд назначил это дело к рассмотрению.