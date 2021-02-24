"Укрэнерго" снизило прогноз импорта электроэнергии из Беларуси и России в 4 раза

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" снизило прогнозные предельные значения импорта электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) из Беларуси и России на 26-28 февраля в четыре раза ‒ до 100-200 МВт.

Как сообщили в пресс-службе компании. 27 февраля в период с 18:00 до 20:00 импорт может достичь 200 МВт, 28 февраля в период с 18:00 до 20:00 – 100 МВт. В остальные часы суток э/э из Беларуси и России в Украину импортироваться не будет, передает Интерфакс-Украина.

"Данные значения являются прогнозными и могут измениться в зависимости от операционной ситуации, которая будет складываться в энергосистеме по факту", – сообщил оператор системы передачи, рекомендовав импортерам учитывать данную информацию при оформлении внешнеэкономических договоренностей.

Как сообщалось, согласно предыдущему прогнозу НЭК "Укрэнерго" предельных значений импорта электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС) из Беларуси и России на 22-28 февраля, импорт э/э должен был достичь своих минимальных предельных значений 27-28 февраля на уровне 200-600 МВт мощности в зависимости от времени суток. При этом импорт прогнозировался на протяжении всех 24 часов суток.

Снижение прогнозных значений импорта электроэнергию в ОЭС Украины стало возможным благодаря снижению потребления э/э в энергосистеме страны. В частности, по состоянию на 10:00 24 февраля максимальное пиковое энергопотребление в Украине составило 22,33 ГВт мощности, в то время как на 10:00 18 февраля ‒ 23,57 ГВт.