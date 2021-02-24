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Менеджеры попавших под санкции телеканалов Медведчука создали новую компанию

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Менеджеры попавших под санкции телеканалов Медведчука создали новую компанию

Медиахолдинг "Новини", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, создал одноименное общество с ограниченной ответственностью (ООО), основателями которого указаны сотрудники указанных телеканалов.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

"Запрещенная "Тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новини" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", – отметил Ткаченко.

По словам министра, новое юрлицо зарегистрировано 18 февраля – "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире".

Учредителями нового ООО является 100 человек. В целом каждый из них "скинулся" на создание ООО по 1 гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новини" – 100 грн. Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако сколько новых ОООшек за 100 гривень не делай – суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности", – отметил Ткаченко.

Согласно данным госреестра юрлиц, уполномоченными лицами ООО "Медиахолдинг "Новини" указаны Виктор Фролов и гендиректор "112 телеканала" Егор Бенкендорф.

Среди основателей компании также указаны сотрудники трех телеканалов, попавших под санкции, – Руслан Коцаба, Павел Кужеев, Диана Панченко, Вячеслав Пиховшек и другие.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Кроме того, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!"), который является формальных собственников указанных телеканалов и известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

Козак на момент избрания в Раду Козак был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы. Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.

Автор: Михайло Орлюк
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