Печерский суд блокирует рассмотрение жалобы "Приватбанка" по делу Суркисов, – ВСУ

Верховный Суд не может рассматривать дело по иску "Приватбанка" и Кабмина об обжаловании решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов из-за того, что Печерский районный суд Киева не передает материалы апелляционного производства.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Украины, рассмотрение дела было начато на основании жалобы Кабмина еще 8 сентября 2020 года..

"По состоянию на 22 февраля 2021 года рассмотрение и решение кассационных жалоб, поданных Кабмином и "Приватбанком", объективно невозможно в связи с длительным непредставлением судом первой инстанции материалов апелляционного производства, по результатам которого Киевским апелляционным судом принято обжалуемое постановление от 10 июня 2020 года", – сказано в сообщении.

Верховный Суд отмечает, что регулярно предпринимает меры по истребованию указанных материалов апелляционного производства.

"Впрочем, несмотря на направление многочисленных требований Верховного Суда в адрес Печерского районного суда города Киева, они до сих пор не предоставлены", – отмечается в сообщении.

В Верховном Суде также прокомментировали сообщения о полученных выводах членов научно-консультативного совета (НКС) по этому делу, указав, что они не имеют для обязательной силы и судьи принимают решения, руководствуясь собственной оценкой обстоятельств дела, всеми имеющимися материалами и информацией, внутренним убеждением и принципом верховенства права.

Верховный Суд добавил, что изначально запрос на предоставление научных выводов по делу "Приватбанка" по представлению судьи-докладчика без указания конкретных членов совета был направлен ученым секретарем НКС к 12 членам совета, "среди которых был и Богдан Иосиф Игнатьевич (отец адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана, - ред.) как известный специалист по процессуальному праву". Из 12 опрошенных членов совета ответило восемь,.

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Как сообщалось, 8 сентября 2020 года Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева, которыми государственный "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты офшорных компаний семьи Суркисов. Общая сумма требований компаний составляет $347,4 млн. Верховный Суд приостановил исполнение решений нижестоящих судов до рассмотрения дела по сути.

Напомним, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты. Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.